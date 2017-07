„Nějaká žena si nás začala fotit. Poté, co byla česky a slušně požádána, ať toho nechá, že si nepřejeme, aby nás fotila, natož děti, začala nám sprostě nadávat. Že jsme bubáci, ať táhneme do p…le a ať se neopovažujeme jít na koupaliště. Poté mojí kamarádce dala pěstí a kopla do ní,“ popsala incident jedna z napadených na stránkách Proti projevům nenávisti.

Děti, které útoku přihlížely, z něj prý byly v šoku, a jedno z nich dokonce začalo plakat. Útočnice chtěla následně utéct, a proto ji ženy musely až do příjezdu policie zadržet. O případu jako první informoval deník Blesk. Podle něj se útok odehrál na koupališti, jak ale v neděli řekl Právu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan, k napadení došlo v lesoparku Divoká Šárka.

„Věc je prošetřovaná pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití,“ dodal Hulan. Za něj hrozí pokuta až dvacet tisíc korun.