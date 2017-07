Ošetřující lékař Michal Križanovič loni v květnu podle spisu přehlédl v lékařské zprávě, že je pacient, kterého přijali do nymburské nemocnice s bolestmi nohou, diabetik. Po šesti dnech, během kterých mu nebyl podán inzulin, pacienta propustili domů. Když Križanovič pacienta propouštěl, diagnózy si všiml, ale už ji neřešil.

Zanedlouho muže přivezla záchranka v kritickém stavu zpět, pacient ale během několika málo hodin zemřel. Až potom spolu s lékařkou Tamarou Malcevovou, která měla zrovna službu, podle nápadu primáře Václava Hulínského vytvořili kartu diabetika a záznamy doplnili.

Všichni tři se u soudu přiznali. „Bohužel, přehlédl jsem diabetes a léčil jsem jiné problémy,“ řekl Križanovič. Hulínský přiznal, že chtěl krýt chybu kolegy.

Přiměřené tresty



„(Nymburský) soud provedl úplné, procesně správné dokazování,“ uvedl předseda odvolacího senátu Ladislav Koudelka. „Ta situace trvala několik dní,“ odmítl soudce námitky obhajoby ohledně neutěšené organizace interního oddělení. „Doktor Križanovič adekvátně nereagoval na zdravotní stav pacienta,“ dodal.

Udělené tresty jsou podle soudce přiměřené, snížení trestu o půl roku obžalované Malcevové vysvětlil tím, že původně dostala stejný trest jako Hulínský, přestože on jej dostal za více žalovaných skutků.

„Je zarážející, že (Hulínský) bojuje proti spoluodpovědnosti za smrt pacienta, ale vůbec mu nepřijde zvláštní, že se falšuje zdravotní dokumentace,“ podotkl Koudelka k tvrzení obhájce Hulínského, že při dodatečném vyplňování karty diabetika „neměl tušení, že bude použita v nějakém dalším řízení“.

Špatná organizace



Všichni obžalovaní ve svém čtvrtečním odvolání uváděli zejména zoufalý stav nemocnice, především z personálního hlediska. „Hlavní odpovědnost za smrt pacienta nesou osoby odpovědné za organizaci oddělení,“ uvedl Križanovičův obhájce Jiří Švejnoha a připomněl, že jeden lékař s atestací (obžalovaný primář Hulínský) dohlížel na jedenáct lékařů bez atestace, přičemž zákon povoluje dohled maximálně nad dvěma lékaři.

„Kdyby to oddělení správně fungovalo, pak by toto pochybení (přehlédnutí zmínky o diabetes) bylo odstraněno,“ podotkl Švejnoha. „Je to pro mě strašným ponaučením. Je mi to strašně líto. Není den, kdy bych na to nemyslel,“ řekl na závěr jednání Križanovič.

Stejně tak i obhájce Hulínského zmínil nedostatečné obsazení míst. Malcevová se zase hájila tím, že neměla s pacientem vlastně co do činění a že kartu vyplnila na pokyn nadřízeného, tedy primáře Hulínského.

Advokáti všech obžalovaných považovali tresty za nepřiměřeně přísné a pro doplnění dokazování navrhovali rozsudky zrušit a vrátit k nymburskému soudu.

Križanovič a Hulínský byli obžalováni z usmrcení z nedbalosti, lékař vyfasoval v březnu od nymburského soudu dvouletou podmínku a stejně dlouhý zákaz činnosti. Hulínský, který byl obžalovaný i z padělání a vystavení nepravdivých dokumentů dostal rok a půl dlouhý podmíněný trest spolu s dvouletým zákazem výkonu funkce primáře. Malcevová tehdy odešla s osmnáctiměsíční podmínkou.