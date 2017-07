Matka surově bila své děti, Ústavní soud jí potvrdil podmínku

Klekni si a opakuj po mně, že jsem tvoje matka, že jsem tě porodila a ty mě musíš poslouchat! Půjdeš do děcáku! Babička je odporná krysa! Tyto a podobné výstupy své matky, navíc často spojené s fyzickými tresty, museli delší dobu snášet její dva synové. Žena za to dostala tříletou podmínku s odkladem na pět let. Verdikt definitivně platí poté, co žena v těchto dnech neuspěla se svou stížností k Ústavnímu soudu.