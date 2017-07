Na silnici třetí třídy mezi obcemi Chotěšov a Brozany nad Ohří zahynul v neděli ráno na místě třicetiletý řidič. S vozem Opel Corsa vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Těžce zraněného osmiletého chlapce převáželi záchranáři sanitkou do traumacentra v pražském Motole. Vrtulník nemohl kvůli mlze vzlétnout. „Nezletilý chlapec po převozu do nemocnice zemřel,“ uvedla Bartošová. [celá zpráva]

Další tragická nehoda se stala v neděli odpoledne za Petrohradem na Lounsku na silnici z Prahy do Karlových Varů. „Řidič osobního vozu vjel do protisměru, kde se srazil s osobním autem. Na místě zemřela spolujezdkyně, mladá žena,“ doplnila Bartošová. Řidič utrpěl lehké zranění.

Příčiny obou havárií vyšetřují policisté. Podle denních statistik Policejního prezidia zemřelo v neděli na silnicích v České republice sedm lidí, tři z nich v Ústeckém kraji. V kraji se stalo 19 havárií. Jeden člověk byl těžce zraněn, dalších 14 lehce.