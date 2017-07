Třicetiletý muž podle policie ujížděl od Libeňského mostu přes Argentinskou ulici a Hlávkův most. Následně sjel do Těšnovského tunelu, kde policie vytvořila zátaras, do něhož zřejmě v plné rychlosti narazil.

„Z dosavadního šetření dopravních policistů vyplývá, že muž vůbec nebrzdil. Měl platný zákaz řízení do podzimu letošního roku, na který měl navázat další zákaz řízení do roku 2019,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan s tím, že policisté se celým případem dále zabývají.

Záchranná služba k nehodě vyslala dvě posádky sanitek, lékaře a inspektora. „Záchranáři u muže zavedli žilní vstup, použili límec a vakuovou matraci a převezli jej k následné péči na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice na Vinohradech s mnohačetnými zraněními,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Podle ní byli lehce zraněni také dva muži z osobního auta, které záchranáři převezli do nemocnice v Motole.

Tunel byl nakrátko uzavřen.