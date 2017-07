„Rozhodně bychom to video rádi využili, protože je to signifikantní příklad nevěnování se řízení a opravdu drastických následků,“ řekla Právu Zuzana Ambrožová z BESIPu.

Dodala, že všechno, co se v kampaních o bezpečnosti na silnicích točí, se najednou stalo realitou. Není prý už možné pochybovat, že se podobné věci mohou stát.

Pozůstalí žádali o klid

Pozůstalí po dívce, která zahynula, žádali média o klid a vyzývali, aby video nezveřejňovala. Ambrožová uvedla, že zatím v BESIPu s nikým nevyjednávají, ale rádi by se na autory, respektive pozůstalé obrátili.

„Opravdu bychom toto video velmi rádi použili při různých přednáškách a seminářích, které máme s mladými lidmi,“ vysvětlila Ambrožová.

Připomněla, že BESIP měl třeba projekt Dozvuky, v němž vystupovali právníci, policisté či psychologové, kteří se snažili mladým lidem přiblížit následky dopravních nehod ze všech možných úhlů pohledu a varovali je, že si mohou při nedomýšlení rizik zničit život. „A tento příklad je naprosto bezprecedentní,“ dodala Ambrožová.

Nebude to návodné?



Třeba předseda Profesního společenství autoškol Jiří Myšák to však nepovažuje za dobrý nápad. Obává se, že by video mohlo být pro mladé lidi spíš návodné. Právu řekl, že má pocit, že snímků, kde mladí lidé hazardují na silnicích vzniklo více, ale není jasné, že by je nějak odrazovaly. Spíš se domnívá, že jich přibývá a stávají se inspirací pro ostatní.

S použitím konkrétního klipu příliš nesouhlasí ani šéf dopravní policie Tomáš Lerch. „V případě tohoto klipu je potřeba vzít v potaz etickou stránku věci. Nicméně dovedu si představit situaci, kdy takové případy by mohly sloužit jako předloha pro natáčení podobných spotů, které slouží k edukaci řidičů,” řekl Právu.

V současnosti podle něj policisté video vyhodnocují v rámci vyšetřování dopravní nehody.

Nehoda u Obrnic na Mostecku se stala minulý týden ve čtvrtek. Je specifická tím, že její průběh i následky spolujezdkyně živě vysílala na Facebook. Uživatelé tak mohli vidět, co tragédii předcházelo.

Na záznamu je také slyšet, jak se svědci snaží obě dívky zachránit. To se jim v případě řidičky Nikoly B. (21) nepodařilo. Spolujezdkyně, která rychlou a nebezpečnou jízdu natáčela, vyvázla se zraněními.