I kvůli lhostejnosti okolí muž ženu znásilnil. Obžalovaného Jiřího Karla Černického policie nakonec dopadla. Ten si za své činy musí podle rozsudku brněnského krajského soudu odsedět tři a půl roku ve vězení.

Vše se událo loni přesně v polovině prázdnin. O horké letní noci začal konflikt mezi párem tím, že muž nedokázal přenést přes srdce, že jeho partnerka šla na bowling s kamarádem. „V nočních hodinách před kulturním domem v Brně poškozenou napadal, ženě se podařilo vysmeknout a utíkala pryč, ale obžalovaný ji doběhl, a i když prosila, aby ji nebil, udeřil ji třikrát do hlavy a pak ji za vlasy ­táhl na autobusovou zastávku,“ konstatovala soudkyně Halina Černá.

Na zastávce, kde čekali další lidé, ženu znovu udeřil do obličeje, až jí začala téct krev. Krvácející ji pak dostrkal do autobusu, kde jí opět nadával. „V autobuse dal obžalovaný facku neznámému muži, u kterého se domníval, že nepřiměřeně sleduje celou scénu,“ upozornila soudkyně.

Celé obvinění stojí jen na výpovědi poškozené, několikrát vypovídala nepravdivě, a přesto jí soud uvěřil obhájce obžalovaného

Po vystoupení z autobusu ženu dotáhl do jejího bytu, kde ji několik dalších hodin nadával, poléval ji vodou a rozbíjel vybavení bytu. Ženu následně i přes její pros­by, aby jí dál neubližoval, trápil. Když se mu pokusila vytrhnout a utéct, strhl ji do bytu z chodby tak prudce, že se udeřila do hlavy. Teprve poté se uklidnil a nechal oběť odejít.

„Bohužel ženě nikdo za celou dobu nepomohl, i když celý děj trval několik hodin. Při prvním bití byly v okolí otevřené desítky oken a její křik museli lidé slyšet. Nikdo nezasáhl, ani když ji za vlasy táhl k autobusu a dál ji bil,“ řekl Právu zdroj obeznámený s případem. „Násilí muselo být slyšet i v domě, kam se poté uchýlili. Pouze dva lidé za celou dobu udělali něco, co je nevystavovalo žádnému nebezpečí, a zavolali policii. Bohužel ani to nebylo nic platné,“ dodal.

„Celé obvinění stojí jen na výpovědi poškozené, několikrát vypovídala nepravdivě, a přesto jí soud uvěřil,“ tvrdil Černického obhájce. „To znásilnění se vůbec nestalo,“ konstatoval stroze sám obžalovaný, který už má za sebou kriminální minulost a z vězení vyšel naposledy v roce 2015.

Senát brněnského soudu ale neměl pro jeho obhajobu pochopení. „Není nic neobvyklého, že v takovýchto případech je to tvrzení proti tvrzení. Soud ale neshledal, že by výpověď poškozené byla nevěrohodná,“ upozornili soudci a dodali, že navíc proti obžalovanému mluvily také další důkazy.