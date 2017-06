Bývalý elitní policista musí za vydírání na pět let za mříže

Po šesti letech se ve čtvrtek uzavřel případ vydírání veterináře z Jihlavska. Do kauzy byl zapleten i bývalý elitní policista Martin Foltýn. Trojice obžalovaných uslyšela za celou dobu sedm rozsudků, teprve ten osmý, který vyřkl odvolací Krajský soud v Brně, je ale pravomocný. Podle něj musí jít Foltýn na pět let za mříže, hlavní vyděrač Roman Motičák dostal osm let a Zdeněk Zapletal vyvázl s podmínkou.