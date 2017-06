Obžaloba jej vinila z toho, že měl nákupem nelegálně vyráběného lihu připravit stát na dani o 44 miliónů korun. Kvůli důkazní nouzi však státní zástupkyně navrhla Bajgarovo zproštění, což potvrdil i senát. Rozsudek není pravomocný, státní žalobkyně Pavlína Nesvadbová si ponechala lhůtu na odvolání.

„Důkazy obžaloby nebyly takové kvality, aby usvědčovaly, že byl líh dovezen z Hrobic. Jde jen o důkaz výpovědi Tomáše Březiny, a to ještě nepřímý, když se něco dozvěděl a slyšel. Z toho nelze dovodit, že líh z Hrobic obžalovaný odebíral. Důkazy by měly tvořit řetězec, tu to není možné, protože jde o důkaz jediný. Nebylo prokázáno, že by líh odebíral a že by tímto způsobem krátil daň, proto byl zproštěn,“ odůvodnil rozhodnutí předseda senátu Jiří Dufek.

Měl odebrat tisíce litrů



Podle spisu odebral Bajgar v letech 2006 až 2007 od hrobické společnosti Morávia-Chem ovládané bratry Březinovými 174 tisíc litrů mimobilančního lihu, ze kterého neodvedl spotřební daň. Hrozil mu až desetiletý trest. Takzvaný mimobilanční líh je vyroben v oficiálních lihovarech, ale není zdaněn ani zaúčtován.

„Nikdy jsem z Hrobic nic nebral. Ani bilanční ani mimobilanční líh. Nikdy jsem nebyl trestně stíhaný. Nevím, co měla tato kauza znamenat,“ podotkl Bajgar.

Obžaloba jej vinila i z toho, že se v roce 2014 v areálu Likérky Vizovice objevilo přes dva tisíce litrů lihovin obsahujících metylalkohol. Jeho množství několikanásobně překračovalo povolenou hranici stanovenou EU. V této věci ale bylo Bajgarovo stíhání u soudu zastaveno, protože byl za stejný skutek v roce 2015 pokutován Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Zaplatil tehdy 50 tisíc korun.

„Šlo o pravomocné rozhodnutí trestněprávní povahy,“ vysvětlila v závěrečné řeči státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová s tím, že za stejný skutek nemůže být Bajgar stíhán dvakrát.