K dopravní nehodě došlo v úterý okolo jedné hodiny ranní na křižovatce ulic Jateční a Těšínská. „Osobní auto vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do stromu. Ve voze cestovaly celkem čtyři osoby,“ uvedla policejní mluvčí Hana Štefflová.

Jako jediný vyvázl z nehody bez zranění 25letý řidič. Jeho mladší spolujezdec zemřel.

„Dvaadvacetiletý muž byl na místě mrtev. Muže ve věku 20 let a 26 let jsme převezli do nemocnice,“ řekl Právu mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

Příčinou nehody je s největší pravděpodobností rychlá jízda pod vlivem alkoholu.

„Se šoférem byla bezprostředně po události provedena orientační dechová zkouška. Test byl pozitivní. Následně byl mladý muž převezen do zdravotnického zařízení k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči, které odmítl,“ dodala Štefflová.

Policisté nehodu nadále vyšetřují.