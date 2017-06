V letošním roce nezemřelo během jediného dne na silnicích více lidí. Dosud byl nejtragičtějším dnem pátek 16. června, kdy na českých silnicích zemřelo šest lidí.

V sobotu ovšem zemřeli dva lidé v Pardubickém a další dva v Libereckém kraji, jednu oběť si vyžádaly nehody v Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji.

Nejtragičtější byl květen



Z hlediska měsíců byl letos zatím nejtragičtější květen se 42 usmrcenými, nejméně bylo únorových 28 mrtvých. V červnu včetně soboty podle dostupných policejních čísel na silnicích zahynulo už 49 lidí.

První sobotní kolize se odehrála už krátce po půlnoci. nedaleko Spáleného Poříčí. Zatím vše napovídá tomu, že řidič nezvládl řízení, s vozem vyjel mimo komunikaci, kde havaroval. Podle policistů ve voze cestovali čtyři cizinci. Tři z nich byli převezeni do nemocnice, řidič zemřel.

V sobotu večer pak zemřel motorkář poté, co se jeho stroj srazil s autem v Ústí nad Labem. Motorkář svým zraněním podlehl na místě, záchranáři už mu nemohli pomoci.

Na severu Čech to v sobotu nebyla jediná smrtelná nehoda motorkáře. Půl hodiny před polednem zahynul další motocyklista u Provodína na Českolipsku poté, co narazil do přívěsu nákladního automobilu.

Umírali i chodci



V sobotu přišli o život rovněž dva chodci. Krátce po půlnoci srazil nákladní automobil na silnici druhé třídy mezi obcemi Libel a Častolovice na Rychnovsku jednapadesátiletého chodce. Muž na následky zranění na místě zemřel.

Sedmadvacetiletý muž zemřel o několik hodin později na dálnici D46 u Olšan na Prostějovsku. Byl sražen dodávkou. Utrpěl mnohočetná zranění, kterým na místě podlehl. [celá zpráva]