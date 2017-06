U soudu, který se případem vraždy zabývá od středy, žena odmítla vypovídat, po svém zadržení se však policistům ke všemu přiznala. Na dotaz, proč své těhotenství tajila, řekla, že by pro ni představovalo velké komplikace.

„Chtěla jsem dodělat školu a také jsem měla obavy z reakce přítele. Nemusel by mi věřit, že to mám zrovna s ním,“ řekla kriminalistům.

Tragédie se odehrála 11. října v nočních hodinách v jednom z rodinných domů ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Žena své těhotenství tajila před svým okolím a otázky na to, proč jí roste bříško, odbývala odkazem na problémy se štítnou žlázou.

Když jsem dítě vytáhla z vody, nehýbalo se a nekřičelo. obžalovaná

Dítě porodila v ústraní koupelny do vody, kde se nejspíš utopilo. Tělíčko pak zabalila do ručníku, následně do dvou igelitových tašek a uložila do kufru, který uložila v šatní skříni jednoho z pokojů.

Dítě našli její blízcí až po bezmála třech týdnech, kdy již bylo tělo v pokročilém stadiu rozkladu.

Přemýšlela o babyboxu



Žena už dříve uvedla, že před porodem přemýšlela, by tě dítě vložila do babyboxu, proč tak nakonec neučinila, nedokázala říct. „Když jsem dítě vytáhla z vody, nehýbalo se a nekřičelo. Nijak nereagovalo,“ řekla.

Z vyšetřování ovšem vyplývá, že dítě se narodilo živé a zdravé, byť mělo velmi nízkou porodní váhu.

Na případu je překvapivé, že žena před porodem ani po něm nevyhledala pomoc odborného lékaře a rozhodla se vzít osud do svých rukou. Na to, že je těhotná, přišel její praktický lékař při prohlídce zhruba měsíc před porodem. Napsal jí žádanku ke gynekologovi, kterého ale nenavštívila. „Lékařů se bojím,“ vysvětlila.

Hlavní líčení bude pokračovat v následujících dnech výslechem řady svědků i soudních znalců. Případ se má projednávat ještě minimálně do konce června a zatím není jasné, zda bude rozsudek vyhlášen ještě před prázdninami.