Vše se odehrálo loni 12. července v bezprostřední blízkosti budovy olomouckého vrchního soudu. Zahradník, který je rovněž bezdomovcem, podle obžaloby poškozeného několikrát velkou intenzitou kopl, přičemž útoky směřovaly na krk a hlavu. V jednom případě měl na svoji oběť i dupnout. „Musel si být vědom, s ohledem na způsob a intenzitu útoku, že napadenému může způsobit i těžká zranění,“ konstatovala žalobkyně.

Zahradník, jenž byl už dříve odsouzen za ublížení na zdraví a také výtržnictví, u KS stejně jako v přípravném řízení před policisty využil svého práva a odmítl vypovídat. „Nemohu se k tomu incidentu vyjádřit. Nic si nepamatuji,“ vysvětlil obžalovaný.

Bránil se sprejem



Svědci však jeho jednání jasně popsali a většina z nich ho jako útočníka i identifikovala. „Šla jsem okolo se psem. Jeden muž kopal do druhého, ležícího na zemi. Okřikla jsem ho, ať toho nechá. On však pokračoval. Až po chvíli se obrátil a sápal se na mě přes deštník, pršelo totiž. Pak mě silně udeřil otevřenou dlaní do obličeje. Vzápětí přiběhl nějaký mladík a zpacifikoval ho pepřovým sprejem,“ uvedla svědkyně.

Zdeněk Zahradník (vpravo) u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Podobně konflikt viděl i další svědek. „Když jsem zpozoroval, co se děje, zavolal jsem městské strážníky. Pak jsem na útočníka křičel, ať přestane a ode mě se drží dál, že mám u sebe pepřák. On se přesto přibližoval. Když jsem měl pocit, že už je moc blízko a mohl by mě napadnout, sprej jsem proti němu použil,“ prohlásil muž.