Vražda se stala loni 28. listopadu ve Valašském Meziříčí. Hudák si podle obžaloby jel s osmatřicetiletým kamarádem osobně vyřídit účty. Vyzbrojil se na to nejen nožem, ale i teleskopickým obuškem.

„K vniknutí do bytu využil situaci, kdy tam vstupovala přítelkyně poškozeného. Zaútočil nečekaně, když se jeho kamarád chystal sprchovat. Opakovaně ho bodal do oblasti krku, hrudi a břicha. Napadený utrpěl zranění, v důsledku kterých zemřel na místě. Bezprostřední příčinnou bylo vykrvácení,“ uvedla žalobkyně Alice Ondrášková.

Milan Hudák u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Obžalovaný se doznal. Odmítl však, že by měl v úmyslu vraždit. „Zabít jsem ho nechtěl. Moc toho lituji. Na detaily si nepamatuji, ale nikdy bych si nepomyslel, že jsem takových hrůz schopen. Nedovedu si to vysvětlit. Lidem jsem pomáhal. Byl jsem plavčík,“ tvrdil Hudák.

Chtěl ho postrašit

Hrůzným činem vyvrcholily dlouholeté spory kamarádů. Obžalovaný totiž žil s bývalou přítelkyní oběti. „Od té doby nás neustále napadal, vyhrožoval nám, partnerku vydíral jejich společným synem. Odstěhovali jsme se kvůli tomu do Ostravy. Ani to však nepomohlo. Pokračoval v tom dál. Když mi volal, že na nás pošle Rusáky a nechá nás zabít, tak jsem se rozhodl, že si to s ním pojedu vyříkat. Koupil jsem si nůž a jel,“ vypověděl Hudák.

Zdůraznil však, že jeho cílem bylo kamaráda jen postrašit. „Chtěl jsem, aby nás nechal na pokoji. Jenže když jsem vstoupil do jeho bytu, a vytáhl nůž, začal křičet o pomoc. Řekl jsem mu, ať neřve, že mu nechci ublížit, že si chci jen promluvit. On mi však nůž chtěl z ruky vytrhnout. Najednou jsme spadli na zem, já ho asi nechtěně bodnul do břicha a pak už si na nic nepamatuji. Vzpamatoval jsem se, až na mě jeho syn začal volat strejdo. Vím ale, že jsem celý od krve odcházel pryč a on v té chvíli žil. Až policajti mi řekli, že je mrtvý,“ konstatoval obžalovaný, jehož kriminalisté zadrželi doma po návratu do Ostravy.