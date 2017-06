Kauza je svým rozsahem ojedinělá, jednotlivé případy jsou ohraničeny lety 2005 až 2014. Seznam mnoha desítek poškozených firem soudce při vyhlašování verdiktu četl déle než dvě hodiny. „Peníze byly vyplaceny tomu, kdo se hlasitě ozval,“ vysvětlila státní zástupkyně Beata Ciencalová, proč exekutorskému úřadu tato praxe tak dlouho procházela.

KOMENTÁŘ DNE: Není kouře (bez ohně) - O potřebě obrany normálního světa píše Václav Klaus ml. Čtěte zde >>



To u soudu potvrdili i někteří bývalí zaměstnanci úřadu. „Kontaktovali mne věřitelé, kteří věděli, že prostředky byly vymoženy, ale nebyly jim vyplaceny. Zajímal jsem se na pokladně, proč vyplaceny nebyly,“ řekl bývalý zaměstnanec, který přiznal, že to bylo i důvodem, proč požádal o rozvázání pracovního poměru. Důvody, proč úřad peníze blokoval, ani jaký byl k tomu postoj jeho šéfa, ale soudu nesdělil.

Některé skutečnosti byly vypovídajícími osobami zcela zamlčeny. obžalovaný

Jak uvedl soudce Vítězslav Božoň v odůvodnění verdiktu, exekutor neoprávněně používal peníze tak, jako by byly jeho vlastní. Platil z nich nejenom své odměny, ale i mzdy zaměstnanců, zákonné odvody i další náklady úřadu. A to bezmála devět roků.

Zhroutil se mu svět



„Z let postupně se stalo letadlo, které jednou muselo spadnout. Když nevydělával, nemohl prostě z vymožených peněz platit náklady,“ řekl soudce. „Moc dobře věděl, že to není správné, protože od jisté doby, kdy už to letadlo hodně ubíralo na výšce, snažil se zajistit peníze půjčkami i úvěry,“ dodal soudce.

Před soudem přitom Bělasta vystupoval nikoliv jako sebevědomý exekutor, před kterým se třese každý dlužník, ale jako člověk s podlomeným zdravím, kterému se zhroutil svět. V hlavním líčení nevypovídal, a tak soudce četl jeho výpověď z přípravného řízení. Do protokolu tehdy popsal, že Exekutorský úřad v Bruntále vybudoval v minulosti takřka na zelené louce. „Vyžadovalo to spoustu úsilí a prostředků. Začínali jsme ve dvou lidech a postupně stav zaměstnanců narůstal až na dvě desítky,“ četl soudce z protokolu.

Muž dále policistům řekl, že za nesrovnalosti v evidenci příjmů a výdajů nesou odpovědnost jeho podřízení, kterým ze zdravotních důvodů svěřil velkou část svých pravomocí. „Některé skutečnosti byly vypovídajícími osobami zcela zamlčeny,“ řekl.