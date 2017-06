V areálu libušské tržnice Sapa došlo 31. května hodinu po poledni k přepadení směnárny. „Zatím neznámý maskovaný pachatel tam vstoupil do směnárny a okamžitě se vrhl na ženu, která seděla za přepážkou. Povalil ji na zem a začal ji tlouct pěstí do obličeje. Pak se ji snažil spoutat rychloupínacími páskami a ústa zalepit páskou. To se mu ale nepodařilo a přepadená mu ze strachu vydala z pokladny několik tisíc korun,” sdělil v neděli mluvčí pražsjké policie Jan Daněk.

Přepadení, které trvalo deset minut, natočila kamera. Ze záběrů je patrné, že před odchodem pachatel poškozenou několikrát objal a snažil se ji utěšit. Pobočku směnárny poté opustil na horském kole.

Maskovaný, přijel na dámském kole



Kamery muže zachytily už ve chvíli, kdy na místo činu na kole přijel a po činu pak na tomtéž kole zase odjel neznámo kam.

„Jelikož byl muž maskovaný, tak bohužel neznáme jeho podobu. Nicméně známe jeho popis, který byl poměrně atypický,” uvedl mluvčí.

Podle jeho vyjádření měl lupič na sobě oblečení vojenského typu tmavší zelené barvy a na zádech batoh zeleno-černé barvy, pravděpodobně s maskáčovým vzorem. Mluvil rusky výrazně hlubokým hlasem. Na přepadení se dopravil na dámském horském kole, které mělo červenobílou barvu a nemělo odpružené vidlice.

Kriminalisté žádají, pokud muže někdo pozná, ať zavolá na linku 158.

Za trestný čin loupež hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.