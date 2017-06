U Mladé Boleslavi najel vlak do kmene, nikdo se nezranil

Na trati z Prahy do Turnova v úseku mezi stanicemi Mladá Boleslav-Debř a Bakovem nad Jizerou najel ve čtvrtek ráno osobní vlak do kmene stromu. Policie zjišťuje, zda se tam kus stromu dostal náhodou nebo úmyslně. Podle webu Českých drah bude trať uzavřena až do 13.00.