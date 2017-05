Třiašedesátiletá žena upadla začátkem září 2015 v bytě v Praze 9, kde žila se svou dcerou. Nemohla se zvednout, tak se doplazila do předsíně, kde se jí za pomoci dcery podařilo posadit a opřít se o zeď.

Dcera jí podle obžaloby nezavolala pomoc, i když věděla, že její matka v minulosti trpěla zdravotními obtížemi. Podle spisu ji nechala téměř dva měsíce ležet nahou na podlaze chodby nebo na tenké matraci, přikrytou pouze dekou. Několik hodin po svých čtyřiašedesátých narozeninách žena zemřela.

Říkala mi, že návštěvu maminka nechce. praktická lékařka

Ze spisu vyplývá, že posledních pět dní nejedla a trpěla zvýšenými teplotami. „Obviněné i jako naprostému laikovi muselo být zřejmé, že po tak dlouhé době, kdy matka ležela na zemi v chodbě bytu, se bez odborné lékařské pomoci nemůže její zdravotní stav zlepšit,“ četla z obžaloby státní zástupkyně Margita Kralická.

Pouhých dvě stě metrů od bytu má přitom ordinaci jejich praktická lékařka, kde obžalovaná žena několikrát byla poté, co její matka tak nešťastně upadla. Lékařka pacienty dokonce osobně navštěvuje, obžalovaná jí ale nepožádala o pomoc.

„Říkala mi, že návštěvu maminka nechce,“ vypověděla u soudu lékařka. Dcera zemřelé jí řekla, že pod maminku dala deku a že jí krmila. Když lékařka namítala, že tímto způsobem nelze postupovat a něco by se mělo dělat, tak jí obžalovaná řekla, že si to maminka nepřála.

Odmítla vypovídat

Žena odmítla vypovídat na policii i před soudem. „Využiji svého práva nevypovídat. Maminky ztráta mě navždy bude bolet a je mi to moc líto,“ prohlásila pouze obžalovaná. Na policii ještě uvedla, že se necítí vinna. Vzápětí požádala soud o jednání v její nepřítomnosti a odešla.

Rozvoji proleženin by mohla zabránit včasná mobilizace nebo přesun alespoň na lůžko a včasné ošetřování proleženin. Petr Tomášek, patolog

Obžalované se u soudu zastávala její babička. „Vnučka se o ní moc dobře starala, všechno pro ni dělala,“ řekla soudu matka zemřelé. „Je strašně hodná, obětovala se pro ni. Teď se obětuje pro mě, já nikoho jiného nemám,“ pokračovala. V podstatě veškeré informace o zdravotním stavu své dcery má ovšem zprostředkované vnučkou. Se svou dcerou mluvila jen několik hodin před její smrtí, když jí přála k narozeninám. Zesnulá podle své matky delší dobu odmítala lékařskou péči, údajně si vsugerovala, že má rakovinu a že „to zvládne“.

Pomoc prý nechtěla



Žena podle pitvy zemřela na tzv. dekubitální sepsi, tedy povšechnou infekci těla (laicky též otravu krve). Tu způsobily mnohočetné, rozsáhlé a hluboké proleženiny. Patolog Petr Tomášek u soudu zmínil, že zemřelá byla až morbidně obézní. Při sto šedesáti centimetrech vážila 117 kilogramů, přičemž není jasné, kolik vážila před svým pádem na zem.

Na jejím zdravotním stavu se podle Tomáška podepsal také zánět průdušek, plicní rozedma a zbytnění srdce. „Rozvoji proleženin by mohla zabránit včasná mobilizace nebo přesun alespoň na lůžko a včasné ošetřování proleženin,“ podotkl Tomášek.

Vždycky to fungovalo tak, že paní obžalovaná matku prostě poslouchala. Petr Goldmann, znalec z oboru psychiatrie

Záchranáři přivolaní po smrti ženy, stejně jako koronerka, u soudu zmiňovali zanedbanou hygienu u zemřelé, stejně jako velký nepořádek v bytě.

Podle soudního znalce z oboru psychiatrie Petra Goldmanna je obžalovaná velmi snadno ovlivnitelná a nerozhodná. Na druhou stranu byla prý matka vůči dceři velmi autoritativní a obžalovaná se neodvážila přání své matky nerespektovat.

”Vždycky to fungovalo tak, že paní obžalovaná matku prostě poslouchala,“ řekl Goldmann. Matka své dceři měla říkat, aby jí nedávala do nemocnice nebo nesvěřovala do péče lékařům. „Tady tomu naléhání dcera podlehla,“ dodal Goldmann.