Jedna ze zraněných dívek zemřela, druhá má po poškození mozku trvalé následky. Chůva musí jejich rodiny odškodnit celkovou částkou přesahující čtyři milióny korun, přes milión má uhradit také pojišťovně.

„Obžalovaná nemá žádné rysy agresivity, žádné duševní úchylky. Máme však za to, že to není překážkou pro uznání její viny. V minulosti jsme bohužel soudili obdobné útoky proti malým dětem a všichni ti pachatelé byli normální, nebyli to agresoři, ale těch skutků se dopustili,” reagoval na argumenty vznesené chůvinými obhájci předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Žena pocházející z Vietnamu postupně v únoru a prosinci roku 2015 napadla v bytech na pražských Vinohradech dvě ze svěřených dívek ve věku 1,5 a dva roky. První zranila na hlavě a v obličeji a druhé poranila úderem do břicha střeva. Jejich rodinám nic neoznámila, a holčičky se tak dostaly do nemocnice se značným zpožděním až poté, co si je příbuzní od chůvy převzali. První dívka byla dva měsíce hospitalizovaná, druhou se lékařům nepodařilo zachránit.

Dieu Vu Thi před soudem

FOTO: Jan Handrejch, Právo

U chůvy doma se v listopadu 2015 zranilo ještě třetí dítě: půlroční holčička si zlomila ruku. Podle verdiktu ale není zřejmé, zda za zraněním stála přímo odsouzená, nebo její malý syn. Proto soud v tomto bodě uznal ženu vinnou jen z nedbalostního ublížení na zdraví.

Náhoda to nebyla, tvrdí soud

Dvaatřicetiletá chůva, které hrozilo až 16 let vězení, se o děti svých krajanů starala načerno. Přivydělávala si tak k rodičovské dovolené. Vinu popírala, zranění si prý nedovede vysvětlit a muselo jít o náhodu.

„Je pozoruhodné, že v případě obžalované se podobné věci - tedy závažná poranění nejméně tří dětí - stala právě jí a v době, kdy děti hlídala,” konstatoval soudce. Poukázal na to, že podle závěrů znalců mohla zranění vzniknout pouze razantními údery vedenými dospělým člověkem. „Nikdo jiný tam v té době nebyl, takže závěr o vině obžalované je jednoznačný,” dodal.

Pražský městský soud ve svém březnovém verdiktu označil za pravděpodobný motiv chůvina jednání její fyzickou i psychickou přetíženost. Žena dohlížela kromě vlastního syna ještě na další tři až čtyři batolata zároveň, a to v nevyhovujících malých prostorách a nepřetržitě včetně víkendů.