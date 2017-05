Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy v Chomutově. Hájil se krajní nouzí

Okresní soud v Chomutově poslal v pondělí do vazby muže obviněného z víkendové vraždy Roma na zdejším sídlišti. Obává se, že by mohl ovlivňovat svědky. Informoval o tom dozorující státní zástupce Vladimír Jan. Sedmatřicetiletý muž zastřelil podle policie o tři roky mladšího Roma v noci na sobotu, střelbě předcházela hádka. Oběť také najížděla do zaparkovaných aut.