Nikdo ze zraněných podle mluvčího záchranné služby Michaela Georgieva není v ohrožení života. „Utrpěli hlavně zranění břicha, hrudníku a dolních končetin,” řekl Georgiev.

Zraněné po prvotním ošetření přepravila záchranná služba do pěti nemocnic. „Letecky jsme transportovali jednoho těžce zraněného na traumacentrum do Liberce a dalšího na traumacentrum do Hradce Králové. Třetího těžce zraněného vezla sanita do Prahy. Lehce zraněné jsme dopravili do nemocnic v Jablonci a Turnově,” uvedl Georgiev.

Nehoda u Turnova

FOTO: HZS Libereckého kraje

Na místě bylo mnoho záchranářů.

FOTO: HZS Libereckého kraje

Nehoda stala krátce před 13:00 na silnici mezi Turnovem a Železným Brodem. „Míra zavinění ze strany jednotlivých účastníků bude předmětem dalšího šetření,” uvedla Šrýtrová.

Otáčela se a nestihla to



Podle dostupných informací se nehoda stala při manévru řidičky Škody Fabia, která se rozhodla otočit své vozidlo poblíž autobusové zastávky a jet nazpět. „Ve chvíli, kdy se otáčela, vyjel ve směru od Turnova na Železný Brod ze zatáčky řidič vozidla Škoda Superb. Když viděl řidičku s fabií už ve svém jízdním pruhu, zareagoval na situaci prudkým brzděním, čímž se jeho vozidlo dostalo do protisměru,” uvedla Šrýtrová. Superb se v protisměru čelně střetl s protijedoucím vozem hyundai.

„Následkem střetu bylo hyundai odraženo pár metrů dozadu, kde narazilo do dvou za ním jedoucích cyklistů,” dodala Šrýtrová. S fabií se havarovaná auta ani cyklisté nestřetli.

V superbu cestovali tři lidé, v hyundai dva. Všichni utrpěli zranění. Péči lékařů potřebovali i oba cyklisté. „Byli ošetřeni v turnovské nemocnici, odkud byli následně propuštěni do domácího léčení,” dodala mluvčí policie.

Na místě nehody zasahovali i hasiči, kteří vyprostili z auta jednoho zraněného. Zajistili také vozidla proti vzniku požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny. Komunikace byla několik hodin uzavřena. „Než byl na silnici obnoven provoz, hasiči navijákem rychlého zásahového automobilu odtáhli na stranu jeden z havarovaných vozů a silnici uklidili od střepů a plastových částí,” dodala krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.