"Byla podána obžaloba na obviněného Petra Pláška pro zcela totožný výrok jako v původní obžalobě, a to se stejnou právní kvalifikací činu," řekl ČT uherskohradišťský státní zástupce Tomáš Pindur. Plášek podle obžaloby nevykázal dívky z nebezpečného místa u trati, kde do nich poté ve vysoké rychlosti najel závodní vůz. Plášek vinu odmítá. Poukázal na nedostatečné školení i na to, že na místě údajně nebylo značení.

Stíhán je pro usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví také z nedbalosti. Hrozí mu až šest let vězení. Tragédie, při které zahynuly dívky ve věku 7, 18, 18 a 20 let, se stala 10. listopadu 2012. Pořadatel podle policie nepochybil. Obviněn nebyl ani řidič, advokát Michael Bartončík, který jel závod na uzavřené trati, byť podle policie se na nehodě kromě větru podepsala i jezdecká chyba. Vůz byl podle majitele, jenž ho řidiči pronajal, v pořádku.

Podle NS krajský soud chyboval



Okresní soud v Uherském Hradišti předloni dospěl k závěru, že Plášek pochybil, když dívky z nebezpečného místa nevykázal. Školení traťových komisařů soud označil za dostatečné, po celé trase závodu podle soudu byly výstražné cedule. Při ukládání trestu vzal soud v úvahu i spoluvinu dívek, které stály na místech, kde diváci být neměli.

Brněnský krajský soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci. Odvolací soud poukázal na údajná pochybení pořadatelů s tím, že nedokázali zajistit bezpečnost diváků. Podle krajského soudu je Pláškovo pochybení marginální. Pořadatelé se podle tohoto soudu nepostarali o to, aby lidé v Lopeníku o závodech věděli a znali riziková místa. Školení traťových komisařů odvolací soud označil za zcela nedostatečné.

Nejvyšší soud (NS), na který se obrátil stížností ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), ale verdikt krajského soudu označil za chybný. Podle NS krajský soud vrácením věci do přípravného řízení s výzvou ke zvážení případného stíhání dalších lidí porušil zákon ve prospěch Pláška. Výrok NS měl ale jen akademický význam, rozhodnutí krajského soudu zůstalo platné.