Za minulého režimu to byl hrdina. O „statečném kapitánovi Minaříkovi” dokonce vznikla oslavná píseň, kterou vysílali v rozhlase. Agent komunistické Státní bezpečnosti, kterému někdejší věhlas vyneslo údajné špionážní působení v Rádiu Svobodná Evropa, však podzim života tráví se značnými problémy.

Rozbité rodinné vztahy ho podle jeho vlastních slov dohnaly dokonce až k pokusu o nezdařenou sebevraždu. A právě tento čin spáchaný nelegálně drženou zbraní byl předmětem projednávání u soudů.

Minařík, který byl podmínečně propuštěn za již dříve spáchaný trestný čin podvodu, kdy se pokusil o získání miliónových náhrad za údajně shořelý náklad optických vláken na území Ukrajiny, za který byl odsouzen na čtyři roky, se pokusil o sebevraždu v roce 2015 na jednom z brněnských hřbitovů.

Zbraň i s náboji mu přišla přímo do bytu



K nelegálně držené zbrani a nejméně 33 nábojům se dostal podle vlastního vysvětlení řízením osudu, kdy mu zbraň i náboje ve dvou pytlíčcích kdosi neznámý doručil do jeho bytu, který si v Brně pronajímá od Červeného kříže.

Za nedovolené ozbrojování poslal původně Městský soud v Brně Minaříka na čtyři měsíce do vězení. Podmínka nebyla – již vzhledem k předcházejícímu podmínečnému propuštění – možná a peněžitý trest se městskému soudu jevil jako nereálný vzhledem ke zdravotnímu stavu i sociálnímu postavení starobního důchodce Minaříka.

Poněkud jiného názoru však byl soud krajský, k němuž se proti trestu vězení Minařík odvolal. „Vím, že jsem pochybil a nalezenou zbraň i náboje jsem měl tehdy odevzdat, ovšem byl jsem tehdy ve velmi špatném psychickém stavu, manželka se se mnou rozváděla a syn, na kterém jsem velmi závislý, se ode mne také odklonil. Teď už je situace mnohem lepší, stýkáme se, syn má před maturitou,“ vypověděl před odvolacím senátem v úterý v Brně Minařík.

Za nedovolené ozbrojování domácí vězení



Špatně chodící a zjevně i slyšící muž nezpochybňoval svoji vinu, ale soud žádal o jinou alternativu než čtyřměsíční pobyt za mřížemi. A poté, co se k jiné variantě připojil rovněž státní zástupce Vladimír Mach, odvolání vyslyšel i senát odvolacího soudu s Adamem Kafkou v čele a našel jinou formu trestu.

Pavel Minařík tak byl potrestán za nedovolené ozbrojování čtyřměsíčním domácím vězením. Z brněnského bytu může na nákupy ve všední dny jen dopoledne a o víkendech nesmí domov opustit vůbec.

Kdysi opěvovaný agent u odvolacího soudu v úterý v Brně. Hájil se sám a uspěl.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Lze konstatovat, že soud prvního stupně řádně zhodnotil všechny okolnosti případu, pro i proti. Jediné, co lze soudu prvního stupně vytknout, že se důsledněji nezabýval alternativními tresty připadajícími namísto trestu odnětí svobody, když soud pouze konstatoval, že pro splnění případného trestu uložení veřejných prací nejsou splněny podmínky s ohledem na to, že obžalovaný bydlí v zařízení Českého červeného kříže,” uvedl předseda senátu Adam Kafka.

„My jsme dokazování doplnili, vyžádali jsme si stanovisko probační a mediační služby k případnému uložení alternativního trestu. Stanovisko mediační služby bylo jednoznačně doporučující,“ dodal Kafka s tím, že obžalovaný nebydlí v žádném sociálním bytě, byť se jedná o zařízení ČCK, ale je to plnohodnotný byt, za který Minařík platí řádně nájem, má v domě i svůj zvonek a podobně.

„Je nesporné, že obžalovaný formálně naplnil veškeré zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu. Nicméně jestliže mu byl uložen trest odnětí svobody, pak by to ve svém důsledku znamenalo, že byl potrestán nejen za to, že se pokusil o sebevraždu, ale i za to, že při pokusu nebyl úspěšný. I přesto, že se trestného činu dopustil, jedná se v současné době o nemocného starého muže a postup soudu je zcela namístě,“ uzavřel soudce.