Vyučený pekař měl přitom kvůli svému nezvladatelnému a deviantnímu chtíči v minulosti velké problémy. Okresní soud ve Frýdku-Místku mu už před několika lety nařídil ochranné sexuologické léčení – musel docházet k lékaři, který mu injekčně aplikoval zklidňující medikamenty.

Po oficiálním ukončení léčby nějakou dobu sekal dobrotu. „Když jsem měl práci, tak to šlo. Pracoval jsem od šesti do šesti, pak jsem přišel domů, najedl jsem se a šel jsem spát. Ráno pak zase do práce,“ popisoval svůj život.

Když o práci přišel, skončil v azylovém domě a začal pít. A právě pod vlivem alkoholu v létě roku 2016 postupně vylákal do lesa dva chlapce. Jednomu z nich slíbil ukázat ohnivé meče ze sci-fi filmu, druhému nabízel, že mu v lese ukáže potkany. V obou případech pak chlapce na odlehlém místě svlékal a osahával na intimních místech. „Jen tam stál a plakal,“ popisoval reakci jednoho z nich při druhém skutku.

René Nagy v jednací síni Krajského soudu v Ostravě.

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Proč jste ale proboha někam nezašel, když jste selhal? Třeba za svým lékařem? Muselo vám být jasné, že je zle a že to nedopadne dobře. Že se na to přijde a bude průšvih. Proč jste nepožádal o léčbu?“ ptal se v pondělí soudce v jednací síni obžalovaného. Ten pouze odpověděl jedním slovem: „Nevím.“

Ke třetímu útoku došlo 26. září 2016 rovněž v Třinci. Tentokrát si René Nagy vyhlédl na zastávce šestiletou holčičku a slíbil jí, že jí v lese ukáže tygříka. Stejně jako v prvních dvou případech i v tomto bodě se u soudu přiznal, byť své jednání zlehčoval.

Všechny zneužité děti jsou v péči psychiatrů



„Svlékl jsem jí mikinu, tričko a kalhoty a položil jsem ji na zem. Ona ale vzala klacek do ruky a začala mě bít,“ řekl u soudu. Poté, jak stojí v obžalobě, jí vložil prsty do přirození a nakonec ji začal škrtit tak, že upadla do bezvědomí. Dívka přežila jen šťastnou shodou okolností.

U soudu ale řekl, že dívku neškrtil, pouze jí dal kolem krku mikinu, aby nekřičela. Jak přišla k výrazným podlitinám, které podle znalce vznikly právě při škrcení, ale odpovědět nedokázal.

Obžaloba případ kvalifikuje jako trestné činy znásilnění a ve třetím případě vzhledem k intenzitě útoku také jako pokus o vraždu. Všechny zneužité děti se od té doby léčí s posttraumatickou stresovou poruchou a jsou v péči psychiatrů. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Olšarová.