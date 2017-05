Státní zástupce obžaloval Willa za to, že dodatečně poopravil údaje v protokolu o silniční kontrole z loňského dubna, kde lhal o tom, že kontrolovaný řidič odmítl třetí dechovou zkoušku na požití alkoholu stejně jako lékařské vyšetření s odběrem krve.

Will se hájil tím, že údaje v záznamu pozměnil na doporučení svého nadřízeného Tomáše Horvátha a napravil tak chybu, kterou s kolegyní při kontrole podnapilého řidiče udělali. Ta spočívala v tom, že šoférovi nedali dýchnout opakovaně. Poté co zjistili, že hodnoty mezi prvním a druhým nadýcháním se lišily o více než deset procent, byli povinni provést ještě třetí dechovou zkoušku.

Po upozornění od Horvátha vypracoval Will nové záznamy, kde uvedl, že řidič se třetí dechové zkoušce odmítl podrobit a že nechtěl podstoupit ani odběr krve. Až poté policisté odeslali spis k přestupkové komisi.

Řidič měl nahrávku



„Svým jednáním spočívajícím ve změně obsahu dokumentu v neprospěch poškozeného vykonával pravomoc úřední osoby v rozporu s právními předpisy, jimiž byl při výkonu služby vázán,“ konstatovala soudkyně Simona Kuboušková.

Podle ní se tímto jednáním snažil jednak sobě opatřit prospěch, aby se vyhnul kázeňskému postihu za profesní pochybení, ale také způsobit závažnou újmu na právech řidiče.

Případ vyplaval na povrch během správního řízení s řidičem u městského úřadu v Blovicích, během kterého řidič předložil tajnou audionahrávku z průběhu kontroly, ze které jasně vyplynulo, že ho nikdo ke třetí dechové zkoušce ani k odběru krve nevyzval.

Podle Willa se vše dělo na popud nadřízeného Tomáše Horvátha. „Zavolal si mě s tím, že v úředních záznamech z kontrol, které jsem sepsal, je chyba, díky níž řidič vyvázne bez trestu, a naopak mě za to čeká sankce. Doporučil mi, abych to napravil tím způsobem, jakým jsem to potom udělal. Nejednal jsem správně, ale bál jsem se postihu, kterým mi hrozil,“ prohlásil Will.

Nahlížel do záznamu



Horváth při výslechu před soudem uvedl, že při kontrole úředního záznamu zjistil, že v něm chybí výzva k třetí dechové zkoušce. „Chtěl jsem po Willovi, aby to uvedl na pravou míru. Jak konkrétně jsem mu to řekl, si už nepamatuji,“ prohlásil Horváth.

Stejně tak si už nevybavoval, jak a co v úředním záznamu Will následně opravil nebo změnil. „Rozhodně jsem ale po něm nechtěl, aby si tam něco vymýšlel. Takhle to nebylo,“ sdělil Horváth.

Z elektronické dokumentace je však zřejmé, že Horváth nahlížel opakovaně do záznamu v době, kdy ho Will opravoval. Prakticky vždy vzápětí poté, co tam Will udělal nějakou změnu, Horváth dokument zhlédl.