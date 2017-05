Urážel menšiny na sociálních sítích, hrozí mu až tři roky vězení za hanobení

Policie obvinila 32letého muže z Prostějova za to, že se na přelomu loňského a letošního roku zúčastnil na sociálních sítích dvou diskusí k aktuálním tématům a hrubě při tom urážel národnostní menšiny. Právu to v pátek řekl policejní mluvčí František Kořínek. V případě prokázání viny může jít muž až na tři roky do vězení.