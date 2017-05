Co si vlastně o udělení milosti myslíte?

Z mého pohledu mně nepřísluší komentovat ústavní právo prezidenta republiky. Mě by daleko více zajímalo, kdy některý ze soudů, od vrchního přes Nejvyšší a Ústavním konče, který náš rozsudek přezkoumával, došel k závěru, že tam byly nějaké chyby či nedostatky, a revidoval to naše rozhodnutí. Dokonce obhájci pana Kajínka se snažili, aby v jeho prospěch rozhodl Evropský soud pro lidská práva, a ten jim to ve třech případech bez uvedení důvodu zamítl dopisem.

Jsou pro vás přijatelné důvody, kterými prezident argumentuje a zdůvodňuje svůj krok, tedy že má pochybnosti o vině Jiřího Kajínka?

Je to ústavní právo prezidenta, když to řeknu ad absurdum, ten může říkat úplné nesmysly a mně a nikomu jinému to nepřísluší komentovat. Tohle je úplně něco jiného, než když dojde k revizi procesu. Je to právo prezidenta, které už měli monarchové, aby případně změkčili tvrdost zákona. Ať si řekne, co si řekne, mě to ani nevzrušuje.

Když se vrátíme o 19 let zpátky, jste přesvědčený, že jste rozhodli spravedlivě?

Jsem přesvědčený, že všechny soudy, které tu věc projednávaly, rozhodly podle práva.

Když bude Jiří Kajínek propuštěn na svobodu, cítíte se nějak ohrožený, případně nemáte obavy z možné pomsty, protože v minulosti jste čelil v souvislosti s tímto případem několika výhrůžkám?

Tohle se v naší práci asi nikdy vyloučit nedá, ale nehovořil bych o strachu mém ani o rodinu. S touto variantou už léta počítám, že se může stát.

Pokud skutečně Miloš Zeman udělí milost Jiřímu Kajínkovi, jak to vezmete? V žádné civilizované zemi se snad ještě nestalo, aby prezident omilostnil dvojnásobného vraha.

Já s tím problém nemám. Byl bych možná dotčený v případě, kdy nějaký soud pro mě nelogickým nebo nepřijatelným způsobem rozhodl jinak. Pokud to přijde od prezidenta, který není odborník na trestní právo, a on to nějakým způsobem cítí, dokážu s tím žít.

Myslíte si, že Jiří Kajínek, který je recidivistou, bude na svobodě sekat latinu?

Je třeba si říct, že v poslední době pan Kajínek už nenapadal pochybení v rozhodnutí o vině ale to, že trest je nepřiměřeně přísný. Už to sleduji jen zpovzdálí, protože už nejsem jeho zákonným soudcem, ale pokud vím, přišel s tím, že mu v rámci vykonávacího řízení zkoumali duševní stav a že se snad ty jeho rysy utlumily nebo změnily.