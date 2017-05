„Ta spočívala v nadbytečném nákupu drogy cíleně zaměřeném na její velký objem tak, aby vznikla větší škoda a pachatel se tak dostal do přísnější právní kvalifikace,“ píše se v odůvodnění rozsudku z loňského března, proti kterému brojil v podaném dovolání šéf žalobců Pavel Zeman. A Nejvyšší soud v Brně ho vyslyšel.

„Krajský soud při hodnocení, zda postup policie nevybočil ze zákonných mezí ve smyslu tzv. policejní provokace, konstruoval vlastní právní názor bez ohledu na relevantní judikaturu,“ uvádí Nejvyšší soud v rozhodnutí, kterým rozsudek plzeňského soudu zrušil a nařídil mu obžalobu znovu projednat.

Užitečnější je okamžité zadržení

Podle názoru NS není stěžejní, zda policie prováděla tento převod opakovaně a zda se v této souvislosti dostalo jednání obviněného do přísnější právní kvalifikace, ale otázka, zda byl pachatel ke spáchání činu v daném rozsahu rozhodnut již před vstupem policejního orgánu do skutkového děje.

Daleko užitečnější je dealery drog zajistit okamžitě, než je delší dobu sledovat. krajský soud

Policejní agent B. N. nejprve koupil od Vietnamce 30 gramů pervitinu a následně se pídil potom, jaké jsou možnosti, kdyby „toho chtěl vzít více“. Na to dealer reagoval licitací o ceně s tím, že do 200 gramů se platí 450 korun za gram a od tří set výše je to 400 korun.

Policista ještě zjišťoval, kolik dní dopředu potřebuje dealer dát vědět, aby zajistil zboží. Dostal odpověď, že stačí dva dny. Následující měsíc proběhly dva obchody, při kterých agent nakoupil celkem 700 gramů pervitinu. „Prodeje drog se sice odehrály, ale nešlo o trestné činy, nýbrž s ohledem na nepřípustnou policejní provokaci se jednalo o nadbytečný nákup drogy cíleně zaměřený na její velký objem,“ konstatoval v původním rozsudku krajský soud.

Překročil povolení



Podle něj smyslem těchto předstíraných převodů nemůže být, aby policista nakoupil tolik drogy, aby pachatele dostal do přísnější právní kvalifikace a aby trestná činnost pokračovala delší dobu kvůli větší škodě.

„Daleko užitečnější je dealery drog zajistit okamžitě, než je delší dobu sledovat a umožnit jim, aby drogy poskytli dalším odběratelům. Takové sledování má význam tehdy, pokud by mohlo odhalit trestnou činnost dalších lidí,“ argumentoval krajský soud. Podle něj se ale při koupi dalších drog od obžalovaného nic takového nestalo.

„Přestože policista tyto nákupy uskutečnil v době, na niž se vztahovalo povolení státního zástupce, překročil meze tohoto povolení i smysl policejní činnosti,“ uzavřel plzeňský soud s tím, že takovouto činnost policejního agenta by byl schopen pochopit z hlediska, že stát stahuje z oběhu další drogy.