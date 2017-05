„Je to úžasná novina. Hlavně, aby už z toho nesešlo, ale nemyslím si, že by se to mohlo stát. Považuju to za jasné a určitě se na něj těším,“ řekla Právu Kajínkova přítelkyně, která je s ním v každodenním telefonickém a také v pravidelném osobním kontaktu.

Kajínkovi podle ní určitě nebude vadit, že ještě musí pár dnů za mřížemi zůstat, než se Zeman vrátí z Číny a milost podepíše.

„Bude se mu sedět v klidu, protože už počítá s tím, že to má slíbeno. Nemíní si ani brát s sebou z vězení věci, které tam má. Chce je rozdat ostatním spoluvězňům, a to včetně televize, a nějakým způsobem se takto rozloučit,“ uvedla Kajínkova partnerka.

O prvních krocích partnera po propuštění zatím nechtěla hovořit, všechno prý teprve proberou a uvidí se. Nabízí se možnost, že Kajínek zamíří právě za přítelkyní žijící na jihu Moravy, nebo za svou sestrou.

Své si prý odseděl



Nejznámější český vězeň se po odchodu z vězení nebude muset podle jeho partnerky obávat něčí msty či snahy být umlčen.

„Odseděl si to svoje už dávno, takže nikomu nic nedluží. Nemusí se schovávat a mít pocit, že po něm někdo něco bude chtít. A rozhodně není pomstychtivý, takže určitě nebude mít důvod si s někým něco vyřizovat,“ doplnila Kajínkova nejbližší.

Nemá prý strach ani z toho, že by měl odsouzený muž po třiadvaceti letech za mřížemi problém s životem venku ve světě, který se za tu dobu hodně změnil.

„Dívá se na televizi a čte tisk, takže si myslím, že je v obraze hodně. Opravdu si myslím, že ho to bude bavit a těšit zjišťovat, jak všechno funguje v praxi. Jirka se strašně rychle adaptuje. A že nejspíš bude středem pozornosti, na to je zvyklý, tím je už roky ve věznicích,“ dodala Kajínkova přítelkyně.

Trest za dvojnásobnou nájemnou vraždu



Plzeňský soud uložil Kajínkovi doživotní trest 23. června 1998. Odsoudil ho za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil.

Kajínek se proslavil svým útěkem z nejstřeženějšího českého vězení v Mírově. Má řadu sympatizantů, kteří jsou přesvědčení o jeho nevině v kauze dvojnásobné vraždy. Kajínek žádá o obnovu procesu, zatímco jiní svědkové ho obviňují z manipulace veřejným míněním a ze zastrašování.

Prezident letos v dubnu uvedl, že vážně uvažuje o milosti pro Kajínka, protože není zcela přesvědčen o jeho vině. V tom ho tehdy podpořil dlouholetý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, v kauze podle něj přetrvávají pochybnosti. Ve středu Kajínka ve věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou navštívila prezidentova manželka, vyslechla ho a předala mu darem knížku o zámku v Lánech.

Zeman se již v roce 2013 vyjádřil v televizi Prima pro obnovu řízení v Kajínkově kauze a dva roky poté to zopakoval. Loni uvedl, že si vyžádal Kajínkův spis, ale tehdy ještě říkal, že mu milost nedá.