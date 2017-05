„Požádali jsme německé orgány o dočasné předání obou obžalovaných na území České republiky za účelem konání hlavního líčení,“ řekl Právu mluvčí Krajského soudu v Plzni David Unger. Bližší informace k případu ale nesdělil s ohledem na to, že obvinění muži ještě nejsou seznámeni s obžalobou.

Potvrdil pouze, že jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin loupeže ve stadiu přípravy, který měli spáchat jako členové organizované skupiny. „Hrozí jim za to až dvanáctiletý trest,“ dodal Unger.

Podle informací Práva se jedná o M. H. a M. J., po kterých minulý pátek policie překvapivě vyhlásila pátrání, ačkoliv sedí v německém vězení. „V rámci žádosti o dočasné předání obou obžalovaných musel vydat příslušný soud evropský zatýkací rozkaz,“ vysvětlil Unger, proč se obě jména najednou objevila na seznamu hledaných osob v policejní databázi.

Mučení rodiny podnikatele



H. s J. společně ještě s Josefem Michlem vpadli do domu 71letého obchodníka s autodíly Geralda Geberta. Během několik hodin trvajícího mučení seniora, jeho manželky a její devadesátileté matky z nich dostali peníze a šperky v přepočtu za 600 tisíc korun. Z domu utekli a policie je dopadla až o několik měsíců později na českém území.

Šéfem party měl být Michl, kterého si H. s J. najali. „Šel jsem tam kvůli vymáhání dluhu a pak se to zvrtlo v loupež. Řekli mi, že Gebert si půjčil od otce J. peníze a nevrátil mu je. Chtěli po mně, abych jim je pomohl získat zpět. Plánovalo se to jinak, než se to stalo,“ uvedl Michl, který se vymáháním dluhů živil.

Všichni tři muži u německého soudu vyjádřili lítost nad tím, co se stalo, a poškozeným se omluvili. Michl připustil, že způsob, jakým po Gebertovi chtěli peníze, přehnali.