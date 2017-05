Tragédie se odehrála 4. září 2014, silniční most určený k demolici se samovolně sesunul a zavalil pět dělníků, kteří pod ním pracovali na výztuži. Štěstí měl jediný z nich, muž, kterému dřevěné bednění zachránilo život, se z těžkých zranění léčil další více než rok. Šestý dělník z party stačil uskočit na poslední chvíli.

Žalobkyně Tománková při čtení obžaloby zdůrazňovala, že obžalovaní jsou vesměs odborně a zpravidla i vysokoškolsky vzdělaní lidé v oboru, kteří měli reagovat zastavením prací a zamezením vstupu do místa, zápisem do stavebního deníku a upozorněním stavebnímu úřadu už 18. srpna během kontrolního dne.

Na snímku jsou obžalovaní Marie Hubková (vlevo) a Martin Vodák (druhý zleva), kteří měli dohlížet na bezpečnost práce.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Jak uvedla, na pravé straně mostu u paty klenby byla vytěžená zemina, zatímco klenba mostu ještě nebyla podepřená. Tento postup podle žalobkyně odporoval projektové dokumentaci, a obžalovaní přesto pod mostem nechali pracovat lidi.

Spis má 2000 stran



Spis má kolem dvou tisíc stran, jen četba obžaloby trvala více než hodinu. Předsedkyně senátu Hana Doubková pak začala s výslechem obžalovaných.

Video

Zřícený most ve Vilémově

Už z výslechu stavbyvedoucího firmy Strabag Romana Bednaříka ale začalo být patrné, že se soud bude muset „prokousat“ do praxe ve stavebnictví víc, než jak se z obžaloby zdálo. Žalobkyni Bednařík dokonce vytknul, že staví na větě vytržené z kontextu. Jeho zhruba 40 minut trvajícímu výslechu ostatní obžalovaní a jejich obhájci často mlčky přikyvovali. S obžalobou zásadně nesouhlasí.

Spor o bourání mostu

„Rozhodně se nezačalo s bouráním mostu, dle projektové dokumentace zábradlí a římsy nebyly jeho součástí. Odtěženo bylo zcela v souladu s projektovou dokumentací, a to jen na jedné straně, tedy vlastně jen z 50 procent,“ byla například jedna z upřesňujících poznámek, reagující na větu žalobkyně, že klenba nebyla podepřena před zahájením bourání.

Jeden z obžalovaných Zdeněk Drtina z firmy M – Silnice

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Když se soudkyně Doubková stavbyvedoucího zeptala, co vidí on jako možnou příčinu, zmínil, že při zpětném pohledu se jako člověk bez specializace na mosty či statiku domnívá, že projektant měl dokumentaci doplnit o povinnost statického zabezpečení celé konstrukce. Určitou roli podle něj mohlo sehrát také nestandardní rozdělení díla vyplývající z projektu.

Vilémovský most byl jedním ze dvou na rekonstruované silnici z Golčova Jeníkova do Chotěboře, které se v rámci investice Kraje Vysočina tehdy bouraly. Tendr vyhrálo konsorcium firem M – silnice a Strabag, most subdodavatelsky řešila firma Bögl & Krýsl.