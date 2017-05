K usmrcení kojence došlo v azylovém domě v Přerově. Žena, které v minulosti podobným způsobem zemřely další dvě děti a nyní žije v charitním zařízení v Olomouci, tvrdila, že z její strany šlo o nedbalost. Prý usnula při kojení.

VS však její argumenty neakceptoval. „Skutkové i právní závěry krajského soudu jsou správné. Šestnáctiletý trest v sazbě od 15 do 20 roků je zákonný a vzhledem k postoji obžalované, která vyloučila prakticky všechny polehčující okolnosti, když se nedoznala, spíše mírný. Navíc byl uložen jako souhrnný, i za loňské odsouzení se zanedbání povinné výživy,“ vysvětlil Právu mluvčí VS Vladimír Lichnovský.

Krajský soud ženu původně zprostil obžaloby. [celá zpráva] Po doplnění dokazování, které mu nařídil VS, však došel k závěru, že matka dítě zavraždila. Klíčové v tomto směru byly odborné posudky. Znalci se shodli na tom, že kdyby žena při kojení usnula, ochablo by jí svalstvo, dítě by jí z rukou vypadlo a plakalo by. To se ale nestalo.

Znalci: Postrádá cit k dětem

Navíc podle nich chyběl i otok na tváři, který v obdobných případech bývá obvyklý. Charakterizovali ji také jako osobu, která jedná s chladným kalkulem, často lže a postrádá cit ke svým dětem.

Čtyřnásobná matka, jejíž zbývající dítě žije s otcem, byla nejprve stíhána za usmrcení z nedbalosti, kriminalisté její čin ale překvalifikovali na vraždu. Při vyšetřování se zabývali i dalšími dvěma úmrtími jejích dětí v předchozích letech.

První z nich, několikaměsíční syn, zemřel před sedmi lety na Slovensku. Druhý syn zemřel 1,5 roku před událostí v Přerově. Násilnou smrt policisté prokázali jen u posledního potomka. V prvním případě byl příčinou smrti syndrom náhlého úmrtí, ve druhém se novorozenec udusil zvratky.