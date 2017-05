Osmnáctiletý opilec útočil na taxikáře rozbitou lahví, chtěl mu ujet s autem

Deset let za mřížemi může strávit teprve osmnáctiletý mladík, který v alkoholovém opojení zaútočil v Třebíči na taxikáře rozbitou lahví. Útočník taxikáře pořezal a pak se pokusil zmocnit jeho auta, to se mu ale díky srdnatému odporu napadeného muže nepodařilo. Mladíka krátce po činu dopadli policisté a vyšetřovatel už navrhl jeho umístění do vazby.