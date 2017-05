Hráče podle obžaloby často úkoloval slovenský hráč Marián Dirnbach, který už dostal zákaz působení ve fotbale na 25 let. Kořeny sázkařské mafie vedly až do asijských zemí.

V úterý se soud týkal výslechů svědků ohledně obžalovaných, mezi kterými je například bývalý hráč střížkovských Bohemians i Dynama České Budějovice Jan Halama nebo liberecký gólman Zbyněk Hauzer. Hráče usvědčují především odposlechy a záznamy esemesek z mobilních telefonů.

Mezi svědky, kteří vypovídali, byl i jihočeský obránce Roman Lengyel, jenž sdílel kabinu s Janem Halamou za jeho působení v Českých Budějovicích. Dlouholetá opora Českých Budějovic i přes nabídky, které jí Halama posílal a které naznačovaly korupci, nebrala obránce Dynama vážně. Jak před soudem prohlásil, nikdy neovlivnil ani jediný zápas.

„Halama se chtěl zapojit do party, když k nám přišel z Plzně. Byla s ním sranda, ale byl to pohádkář,“ uvedl před soudem Lengyel.

Soud ohledně korupce ve fotbale pokračoval v úterý ve Strakonicích výslechy svědků.

Připustil, že Halama, i když byl v rezervním týmu, hodně sázel a stále se ho ptal na sestavu – jestli bude kompletní a zda nejsou v áčku zranění hráči. „Ptal se, jestli jsme všichni zdraví a jestli vyhrajeme. Jestli to má vsadit,“ podotkl Lengyel. Zdůraznil, že od Jana Halamy nikdy nedostal žádné peníze.

Podle odposlechů a záznamů posílal Halama Lengyelovi zprávy a volal mu, že by potřeboval pomoci za „nějakej drobák“ nebo že jsou v tom čtyři hráči za třicet na dva, aby to neříkal spoluhráčům. Lengyel však na tyto zprávy nereagoval.

V úterý svědčil i brankář Jan Hanuš, který připustil, že v roce 2013 dostal nabídku od spoluhráče Jana Kosaka z Vysočiny Jihlava, aby si vsadil na zápas juniorky, za kterou chytal.

„Den před zápasem se Spartou za mnou přišel s tím, že je možné vydělat si sázením na tento duel. Vůbec jsem na tu nabídku nereagoval a zápas jsme vyhráli 2:0. Já vůbec nesázím, a když to vezmu zpětně, tenkrát jsem nevěděl, o co jde. Dnes bych to nahlásil a do utkání nenastoupil,“ uvedl před soudem Hanuš.

Pokračování v říjnu

Středeční soudní projednávání se týkalo obžalovaných Martina Doubka, Jana Halamy a jeho bratra Michala, Zbyňka Hauzra, Jana Kalendy, Jana Kosaka, Lukáše Křečka, Jana Lelingdona a Martina Suse.

Ve druhé skupině obžalovaných jsou Jan Hanzal, Daniel Kaplan, David Placák, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, Jan Procházka, Ondřej Bíro, Petr Hlaváček a David Jablonský.

Obžaloba má celkem 25 bodů a oba procesy budou pokračovat v říjnu přehráváním odposlechů. Některým hráčům hrozí za podplácení až šest let vězení.