O obžalobě v úterý informovala Česká televize s tím, že za management MUS se obžaloba týká jejího někdejšího šéfa Antonína Koláčka a také Marka Čmejly, Jiřího Diviše, Oldřicha Klimeckého a Petra Krause.

Agentuře ČTK stíhání potvrdil státní zástupce Petr Šereda s tím, že se případem bude zabývat Městský soud v Praze.

Původně bylo v rozsáhlé kauze týkající se ovládnutí Mostecké uhelné za její vlastní peníze ze sklonku 90. let stíháno osm lidí. Šestý z manažerů – miliardář Luboš Měkota – ale v roce 2013 zemřel a stíhání bývalého lobbisty a obchodníka se zbraněmi Pavla Musely v květnu žalobce zastavil kvůli jeho zdravotnímu stavu a neschopnosti vnímat trestní řízení ani případný soud.

Policie bývalé manažery firmy podezřívá, že ze společnosti vyvedli 150 miliónů dolarů, tedy přes tři miliardy korun, které využili na nákup jejích vlastních akcií. Policie je viní také z podvodu při privatizaci této firmy v roce 1999. Podle žalobce způsobili státu škodu přes 1,6 miliardy korun. Všichni obvinění už od počátku jakoukoli vinu popírají s tím, že šlo o obchodní transakce v mezích zákona.

Za stejnou věc jsou přitom zatím nepravomocně odsouzeni ve Švýcarsku, a to k nepodmíněným trestům od jednoho roku až do více než čtyř let. Proti prvoinstančnímu rozsudku z roku 2013 se všichni odvolali. Informace od švýcarských úřadů každopádně využily ve svém řízení i české orgány.