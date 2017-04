Odůvodnění dosud nebylo možné zveřejnit, protože ho nedostaly jednotlivé strany. Soud rozhodnutí doručil podle Šámala obviněnému a advokátům ve čtvrtek.

Púry uvedl, že soud vyhověl Dalíkovu dovolání, stejně ale jako dovolání Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v neprospěch obviněného.

Problém je podle Púryho v posouzení případu podle správného trestního zákona.

„Nebyla správně posouzena časová působnost zákonů. Skutek, který byl obviněnému kladen za vinu, se stal v době, kdy platil trestní zákon z roku 1961 účinný do roku 2010,“ dodal Šámal.

Použije se příznivější zákon



Soudy podle něj o skutku rozhodovaly už v době, kdy nabyl účinnosti nový zákon z roku 2009.

„Bylo nutné posoudit, podle kterého zákona se má postupovat. Zásadně platí, že se použije podle toho, který je pro obviněného příznivější ve svém celku, tedy ohledně viny i trestu,“ dodal Šámal.

„Nejvyšší soud dospěl k závěru, že Vrchní soud v Praze neposoudil otázku správně a důsledně a nerespektoval některé zásady trestního zákona,“ upřesnil Šámal.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 miliónů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral.

Nejvyšší soud zrušil rozsudek 12. dubna a propustil Dalíka z vězení ve Znojmě, kde si odpykával trest. Ve vězení strávil zhruba sedm měsíců.