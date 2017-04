Uherek sedí za vydírání a pokus o vraždu, když jako mladistvý pobodal v domovské Ostravě trojici chlapců. Peštu soud poslal dvakrát za mříže za krádeže. Spoluvězně měli Uherek s Peštou šikanovat od srpna do listopadu 2015 za zdmi věznice v Pardubicích.

Obžalovaní, kteří vinu odmítají, měli spolu i každý zvlášť po obou spoluvězních požadovat úsluhy a sexuální služby. „Řekl mi, abych ho uspokojil rukou. Bál jsem se, že mne praští. Nedlouho před tím mi dal facku a kopačku do hlavy. Chodil jsem mu pro jídlo, pral jsem mu, vařil kávu a uklízel. Za to mi dával kávu a tabák. Křičel, ale jinak byl hodný. Taky jsme na cimře cvičili bojová umění. Poprvé jsem to dělal dobrovolně, potom už ne. Bral to příliš vážně. Choval se ke mně dobře, dokud se nedal dohromady s Peštou,“ vypověděl na Uherkovu adresu jeden z vězňů přezdívaných ve vězeňském žargonu konina.

Vyhledávali oběti, které nutili k tomu, aby jim ve věznici posluhovaly, a následně je sexuálně zneužili. státní zástupce

„Můžete říci, co je to konina?“ zeptal se soudce Petr Mráka. „Konina je poskok, co slouží ve dne v noci,“ vysvětlil vězeň termín běžný ve vězeňském argotu. „Vy jste byl konina?“ pokračoval Mráka. „Ano,“ přisvědčil vězeň.

Troufli si i na dalšího vězně



„Říkáš, že jsem tě nutil, a zároveň, že jsi to dělal dobrovolně. Jsou ve věznici lidé, ochotní dělat věci za úplatu. Patříš mezi ně,“ reagoval Uherek, jenž na rozdíl od chaotické výpovědi Pešty, se snažil obžalobu vyvrátit bod po bodu.

„Nemohu pochopit, proč mne obviňuje. Poskytoval jsem mu proviant, za což on nabízel služby,“ pronesl Uherek k druhému z poškozených. „Jde o stejný scénář činu, za který jste byl naposledy odsouzen,“ kontroval státní zástupce Milan Šimek.

Společně měli Uherek s Peštou sexuálně zneužít i druhého spoluvězně, po němž pod výhružkami zbitím na posteli požadovali hlazení penisů. Vězeň se kvůli fyzické převaze násilníků podvolil.

„Obžalovaní, z nichž jeden byl v minulosti odsouzen na devět let za násilnou trestnou činnost, si vyhledali oběti, které nutili k tomu, aby jim ve věznici posluhovaly, a následně je sexuálně zneužili,“ konstatoval Šimek.

Šikaně udělali koncem roku 2015 přítrž zaměstnanci pardubické věznice. „Už jsem to nedával a zavolal jsem si psychologa,“ doplnila oběť Uherkova a Peštova psychického a fyzického nátlaku.