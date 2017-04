Žena v opilosti bodla druha nožem do zad, za vraždu jde na 10 let do vězení

Za vraždu poslal 49letou Martu Žigovou Krajský soud v Ústí nad Labem ve čtvrtek na 10 let do vězení. Žigová loni na podzim v bytě v Kadani opilá bodla nožem do zad svého druha. Muži nepomohli ani přivolaní záchranáři a na místě zemřel. Žigová se k činu přiznala. Rozsudek je již pravomocný, Žigová se odvolávat nechtěla a svého práva na odvolání se vzdal i státní zástupce.