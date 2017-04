Počátkem dubna si podle zjištění Práva pracovníci GIBS přišli v osm ráno hned pro pět policistů z tohoto týmu do jejich kanceláří na policejním prezidiu a tři z nich zadrželi kvůli údajnému podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zbylé dva detektivy vyslechli v pozici svědků.

Následovalo více než třicet hodin, během kterých byla trojice kriminalistů v režimu zadržení, aniž tušila proč. Poté byli všichni bez dalšího vysvětlení i obvinění propuštěni na svobodu. „Můžeme potvrdit, že v minulých dnech byli tři kriminalisté z týmu Tempus ze strany GIBS na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadrženi, byli vyslechnuti a bez sdělení obvinění následně propuštěni,“ sdělil Právu mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Pražská vila, před níž byl zastřelen podnikatel František Mrázek v roce 2006.

Neznají důvod

Policisté neznají důvod, proč strávili den a noc v cele. Inspekci však podle informací Práva zajímaly podrobnosti z případu vraždy někdejšího romského bosse podsvětí Antonína Běly z roku 1996, který loni krátce před promlčením objasnili. Oba případy spojuje postava Pavla Šrytra, který dělal Bělovi i Mrázkovi osobního strážce.

Bývalý člen Útvaru rychlého nasazení (URNA) Šrytr a jeho někdejší kolega Ján Kaco jsou kvůli vraždě Běly obvinění. A inspekce si pro detektivy přišla v době, kdy podali návrh na jejich obžalobu. Oběma hrozí až výjimečné tresty. Šrytr na soud čeká ve vazbě.

„Je pravda, že se časově tyto události prolínají s dobou, kdy byl podán návrh na podání obžaloby státnímu zástupci v případu vraždy Antonína Běly, ale konkrétní souvislost by byla spekulací,“ uvedl k tomu mluvčí Bocán.

Co jiného si o tom má pak člověk myslet, než že jde o účelovou věc, když ti policisté zadržení v osm ráno museli na podání vysvětlení čekat až do večera, jeden z nich dokonce až do dalšího dne. zdroj

„Je to jednoznačně nátlak a pokus o zastrašení a diskreditaci těch policistů, kteří nejenže objasnili vraždu Běly a dostali k soudu Šrytra, ale pustili se velmi aktivně do vyřešení vraždy Mrázka a to se některým lidem nemusí líbit,“ řekl k tomu v pondělí Právu důvěryhodný zdroj z bezpečnostních kruhů.

„Co jiného si o tom má pak člověk myslet, než že jde o účelovou věc, když ti policisté zadržení v osm ráno museli na podání vysvětlení čekat až do večera, jeden z nich dokonce až do dalšího dne,“ podotkl k tomu zdroj.

Navíc inspektor, který výslechy vedl, se podle zdrojů redakce údajně choval „velmi nevhodně a nekorektně s prvky ponižování a dehonestace zadržených i jejich práce, a to v době, kdy u výslechu nebyla přítomna státní zástupkyně“.

Inspekce několik měsíců oficiálně prověřuje, zda si vyšetřovatelé případu z týmu Tempus nevynutili zásadní výpověď klíčové svědkyně kauzy Běla, která v době vraždy tohoto podnikatele byla v jeho domě a právě Šrytra jako jednoho z pětice maskovaných mužů údajně poznala.

Nadřízení dotčených kriminalistů se s postupem příslušníků GIBS v této věci neztotožňují a v tuto chvíli nelze z naší strany vyloučit ani podání stížnosti směrem k činnosti GIBS. mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán

Přestože ho pak opakovaně označila jako jednoho z pachatelů, dokonce i za přítomnosti soudce, následně prý výpověď odvolala s tím, že ji ke svědectví donutili policisté.

Podle informací Práva postižení detektivové následně řešili postup GIBS s vedením policejního prezidia. Původně se dohodli, že věc z taktických důvodů a s ohledem na blížící se hlavní líčení se Šrytrem nerozvíří, tedy nebudou si na postup GIBS stěžovat. Situace se už ale nejspíš změnila, jak naznačilo pondělní vyjádření mluvčího Bocána.

„Nadřízení dotčených kriminalistů se s postupem příslušníků GIBS v této věci neztotožňují a v tuto chvíli nelze z naší strany vyloučit ani podání stížnosti směrem k činnosti GIBS,“ uvedl k tomu Bocán.

Redakce požádala o reakci ředitele inspekce Michala Murína, který byl však velmi stručný. „Přestože říkáte, že mám možnost se k tomu vyjádřit a hájit postup GIBS, tak se dostávám do situace, že jde o živou věc, kde je vedeno trestní řízení, tudíž nemám právo se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Murín. „Nemohu nějakým způsobem hodnotit ani procesní postup, protože k tomu nejsem oprávněn, tím je jako jediný dozorující státní zástupce,“ dodal.

Chovanec: Nechám to prověřit

Stejné informace o nestandardním zadržení detektivů týmu Tempus se dostaly i k bývalé ministryni spravedlnosti a člence parlamentního bezpečnostního výboru Heleně Válkové (ANO).

„Velmi mě to jednání znepokojilo,“ podotkla Válková. „Jakékoli pochybnosti o tom by měl v každém případě rozptýlit jednak ministr vnitra, který by to měl prošetřit, ale také pan premiér, který řídí GIBS,“ má jasno bývalá ministryně spravedlnosti.

„Pokud se prokáže, že k tomu (zadržení) došlo, tak mě zaráží neprofesionalita těch, kteří tento tým v práci zdržují nebo ohrožují,“ dodala Válková.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) tak podle reakce pro Právo míní učinit. O zásahu inspekce vůči týmu Tempus však v pondělí nevěděl. „Tuto informaci nemám, ale požádám o ni policejního prezidenta (Tomáše Tuhého). Pokud mi ji dá a já tam zjistím nějaké pochybnosti, tak v první fázi je možné se obrátit na ředitele GIBS, ve druhé fázi pak na parlamentní komisi dozorující činnost GIBS, která je jediným kontrolním mechanismem,“ řekl v pondělí Právu Chovanec.

Doplnil, že na první pohled se mu věc jeví jako podivná, a kdyby společně s Tuhým nabyli dojmu, že mohlo jít o snahu o manipulaci, tak se obrátí na sněmovní komisi pro kontrolu GIBS.