Podle Tržila policisté postupovali co nejrychleji, aby byl muž v těžké chvíli se svou ženou. Situaci prý naopak zkomplikovala porodní asistentka, která na místo tragédie později dorazila.

Rodička čekala své druhé dítě a měla podle dostupných informací v plánu ho přivést na svět ve vyškovské porodnici.

Podle zdroje redakce Práva už před týdnem odmítla výzvu personálu vyškovské nemocnice k hospitalizaci kvůli přenášení plodu a podepsala prý reverz, že chce zůstat raději doma, než porod začne.

Na výslech tak čekali nejdříve doma a potom až

v podvečerních hodinách mohl jet ten tatínek do nemocnice Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek

To tedy nastalo ve čtvrtek ráno, ale neočekávaně rychle. Žena ještě zavolala porodní asistentku, která přes telefon při porodu pomáhala radami a následně matce doporučila kontaktovat záchrannou službu. Prý hlavně proto, že se rodičům stav dítěte po narození nezdál úplně v pořádku.

Přivolaný lékař i specialista z neonatologie přijeli na místo v okamžiku, kdy už bylo dítě na světě, avšak podle mluvčí záchranky Hedviky Kropáčové ve velmi vážném stavu, kdy se mu zastavil krevní oběh.

„Tento stav se i přes veškerou snahu a okamžitou resuscitaci dítěte posádkou záchranné služby nepodařilo zvrátit,“ uvedla ve čtvrtek na webu záchranné služby Kropáčková s tím, že matku ve vážném stavu převezli na ARO v nemocnici v Boskovicích. Nyní je již ve stabilizovaném stavu na gynekologickém oddělení.

Původně vše v pořádku

Výkonná ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková Klíčová, která v osudný den opakovaně hovořila jak s porodní asistentkou rodiny, tak s manželem rodičky, však situaci po příjezdu záchranky popsala Právu jinak.

„Porodní asistentka přijela asi dvacet minut po příjezdu záchranné služby, kdy její pracovníci asistentce sdělili, že dítě dýchá a je všechno v pořádku. Když se ale podívala na to dítě, tak zjistila, že to absolutně v pořádku není, a vyzvala je k resuscitaci,“ řekla v pátek Právu Hájková.

V daném okamžiku podle ní záchranka neměla ani na dítěti monitor, což je prý běžný postup. „Právě při příjezdu porodní asistentky se záchranáři s rodiči domlouvali, že podepíší reverz a záchranka odjede. Žena v tu chvíli měla dítě v náručí. Asistentka dítě odkryla a zjistila, že se jí projevy dítěte nezdají. Vyzvala tedy záchranáře, ať začnou dítě resuscitovat,“ nastínila verzi unie Hájková.

V tom okamžiku podle ní přestřihli pupeční šňůru, dítě zkolabovalo a oni ho odnesli k resuscitaci. Jak již bylo řečeno, ta nakonec nebyla úspěšná.

Proč ho neodvezli za ženou?

Popisy následujícího děje po tragédii ze strany unie a policie jsou pak od sebe na míle daleko a vše bude mít nejspíše podle páteční Mf Dnes dohru v podobě stížnosti rodiny na postup zasahujících policistů.

Hájková totiž tvrdí, že policejní hlídka přivolaná záchrankou přikázala manželovi a již přítomné porodní asistentce odjet na výslech na služebnu. Muž odmítl, protože chtěl za manželkou do nemocnice, kam ji záchranáři odvezli ještě před úmrtím dítěte, aby mohl ženě nešťastnou zprávu osobně oznámit.

Jenže podle Hájkové mu policisté sdělili, že pokud s nimi neodjede dobrovolně, zadrží ho. „Na výslech tak čekali nejdříve doma a potom až v podvečerních hodinách mohl jet ten tatínek do nemocnice. Tudíž paní se o smrti dítěte, které zemřelo kolem desáté hodiny ranní, dozvěděla až někdy v šest či o půl sed-mé večer,“ uvedla Hájková.

Doplnila, že matka se zdrcující zprávu mohla dříve dozvědět z médií, která už během dne o tragédii informovala, což je prý šokující. „Měli jsme informace, že od svého manžela o té smrti neví a píše mu neustále zoufalé SMS, co s dítětem je,“ podotkla Hájková.

Rozumí prý obavám a postupu policie v otázce bezodkladného výslechu manžela a porodní asistentky, aby se jako možní podezřelí v tu chvíli nedomlouvali. Nicméně muži zákona podle ní mohli postupovat citlivěji. „Policie klidně mohla vzít otce do nemocnice, aby smutnou zprávu ženě sdělil a hlavně zjistil, jak na tom je, tedy její zdravotní stav, který v tu chvíli ne-znal, a to i pod dohledem policie. A pak ho mohli odvézt na výslech,“ míní Hájková. „Mně na tom vadí to, že jsou to lidé v tragické životní situaci a je na ně pohlíženo jako na nějaké kriminálníky,“ dodala.

Šéf policie: Jednali jsme rychle

Ředitel jihomoravských policistů Tržil však odmítl, že by muž musel hodiny sedět a čekat na svůj výslech, než se dostal k manželce.

„Byl na místě události jako jediný svědek, čekal pouze chvilku na vyšetřovatele, který tam byl do pětadvaceti minut od události. Navíc mu byla poskytnuta psychologická posttraumatická péče. Po dvaceti minutách pak s vyšetřovatelem odjel na podání vysvětlení, které netrvalo ani třicet minut, a následně mohl muž odjet do nemocnice,“ popsal Právu policejní verzi Tržil.

Sami to vnímáme jako tragickou událost Leoš Tržil, šéf jihomoravské policie

Problém naopak vidí v tom, že porodní asistentka, která prý na místo dojela pozdě, se podle něj začala vměšovat do vyšetřování a radila muži, aby nevypovídal.

Policie ale potřebovala vědět, co se na místě tragédie stalo, a jediný, kdo jí to mohl říct, byl přítomný otec. „Ale v žádném případě tam nešlo o žádné hodiny čekání. Naopak jsme mu poskytli maximální součinnost včetně psychologa, kterého jsme muži nabídli, on si ho vyžádal a čekali jsme i na něj. Byla tam snaha co nejrychleji umožnit muži návštěvu nemocnice. Naopak negativně vnímáno bylo působení porodní asistentky,“ má jasno Tržil.

Odmítl rovněž tvrzení, že by policie otci vyhrožovala, že bude zadržen, pokud s ní neodjede na služebnu dobrovolně. „To je nesmysl. Sami to vnímáme jako tragickou událost,“ dodal Tržil s tím, že celý případ je nadále v prověřování.