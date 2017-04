„Obžalovaný napadl na služebně poškozeného, jenž byl omezen na svobodě, a to tak, že jej čtyřikrát udeřil otevřenou dlaní přes hlavu, čímž došlo u napadeného k protržení ušního bubínku,“ prohlásil v obžalobě státní zástupce Marek Vagai.

Zejda to razantně odmítl. „Na služebně jsme udělali administrativu, on stále přerývaně dýchal, ale lékařské ošetření nechtěl. Pak se pozvracel, takže dostal kýbl a zvratky po sobě uklidil. Po cestě do cely jej ještě viděla lékařka na záchytce, ani tam si na nic nestěžoval,“ tvrdil sedmadvacetiletý strážce zákona.

Ten den jsme měli volno, a tak jsme malovali na legální ploše. sprejer

Jakékoli násilí popřel i druhý člen hlídky. „Při psaní úředního záznamu usínal, pak se pozvracel, ale všechno zase uklidil. Lékařka řekla, že je schopen jít do cely,“ prohlásil.

Mluví prý pravdu



Druhý ze sprejerů naopak podporoval verzi svého kumpána. „Ten den jsme měli volno, a tak jsme malovali na legální ploše. Pak jsme potkali nějakou partu a pili vodku, protože jsme měli u sebe ještě nějaké spreje, začali jsme malovat na (jinou - pozn.red.) stěnu. Někdo pak zavolal – policie! - a začali jsme utíkat. Já jsem běžel tak rychle, že jsem ztratil i jarmulku, ale za chvíli mě stejně chytli,“ přiznal mladík ve vězeňských teplácích s dlouhým vousem a jarmulkou, kterého k soudu přivedla svědčit eskorta z vězení.

Oba kamarádi z mokré čtvrti se po několika hodinách od zadržení znovu setkali u soudu, kde dostali ve zkráceném řízení trest za sprejerství. „Když jsme odcházeli od soudu, stěžoval si mi, že ho bolí celá hlava a hlavně ucho. Vždycky byl pravdomluvný, takže si nemyslím, že by si vymýšlel,“ dodal sprejer.

Sám poškozený u soudu tvrdil, že se se svým zraněním svěřil lékařce i dalším policistům, ale nikdo ho nechtěl poslouchat. „Na služebně ten policista něco psal do počítače, pak se zvednul a dal mi pár facek zleva i zprava, ani nevím, kvůli čemu. Byly to určitě facky, kdyby mi dal pěstí, to bych už nevstal. Byla to nepředstavitelná bolest, nedokázal jsem myslet na nic jiného,“ vzpomínal poškozený.

Případ bude u brněnského soudu pokračovat výslechem znalce.