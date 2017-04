"Zahájili jsme úkony trestního řízení pro obecné ohrožení z nedbalosti za nesprávné informace při výbuchu a požáru v Poličských strojírnách," uvedla mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová.

Ředitel Poličských strojíren Petr Němec již dříve popřel, že by společnost něco zanedbala. Podle dřívějších vyjádření hejtmanství se hasiči a záchranáři po výbuchu nemohli na místo dostat včas. Vrátný společnosti neměl v den neštěstí informace o mimořádné události v areálu a o místě požáru. Hasiči a záchranka tak museli čekat u vjezdu do firmy a přesně nevěděli, co se v podniku stalo a jaké nebezpečí hrozí.

Hala zničená výbuchem

FOTO: Policie ČR

Krajští hasiči se k trestnímu oznámení nechtěli vyjadřovat. Podle náměstka ředitele krajského hasičského sboru Aleše Černohorského byly při zásahu v Poličských strojírnách poničeny dva vozy profesionálních hasičů, škoda dosáhla několika miliónů korun. Kromě toho byl poškozen jeden vůz dobrovolných hasičů a vozy záchranné služby.

Exploze v Poličce si naštěstí nevyžádala lidský život.

FOTO: Policie ČR

Několik zasahujících mužů utrpělo také větší či menší zranění. Ve strojírnách vybuchla podle Českého báňského úřadu trhavina TNT, která byla součástí munice. Stalo se to při lisování takzvaných počinových náloží, výbuch a následný požár způsobil další exploze uskladněného materiálu. Policie to vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.