Zatím poslední smrtelná nehoda se stala v neděli večer v Břeclavi. Řidič osobního auta tam vyjel ze silnice, narazil do sloupu veřejného osvětlení, poté do plotu a do rozvodných skříní s elektřinou a plynem. Při havárii srazil i ženu středního věku, která na místě zemřela. Další čtyři lidé se zranili ve voze. [celá zpráva]

Na pondělní odpoledne a večer ještě policisté očekávají na silnicích komplikace, protože lidé se vracejí z víkendu domů. „My jsme dopředu upozorňovali, že jak odjezd, tak potom příjezd do měst ponese velká rizika,” řekl České televizi ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. „Bohužel ta situace už dneska ukazuje, že ty páteřní dálniční tahy začínají vykazovat velké kolony a lidé musí počítat s určitým zdržením a komplikacemi,” dodal.

Policie připravila i na letošní Velikonoce zvýšený počet hlídek. Nasazeno bylo více než 3000 policistů, což je zhruba trojnásobek proti běžnému víkendovému stavu. Loni policisté během podobné akce zkontrolovali zhruba 50 000 vozidel a zjistili asi 10 000 přestupků. „Očekávám, že letos to číslo bude podobné,” řekl Lerch.

Od roku 2000 byl dosud nejtragičtější velikonoční víkend v roce 2003, kdy zemřelo při nehodách 25 lidí. Naopak v letech 2011 a 2013 zaznamenali policisté shodně tři oběti.