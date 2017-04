Ženu, která na Velký pátek bodla známého do krku, obvinili z pokusu o vraždu

V útok a vážné zranění vyústila v pátek slovní rozepře mezi 41letou ženou a jejím o pět let starším známým v Domažlicích. Žena muže z dosud neupřesněných důvodů bodla nožem do krku. Zraněného musela letecká záchranka přepravit do nemocnice. O případu v neděli informovala policie. Žena je obviněná z pokusu o vraždu.