Hlídku zalarmoval náhodný chodec, který strážníky na místo přivedl. Muž zapasovaný v kanálu v Thámově ulici volal o pomoc. „Strážníci muže uchopili za nohy a vytáhli ho z kanálu ven,“ řekl Právu ředitel městské policie Michal Chrdle.

Strážníci v nešťastníkovi hned poznali šestatřicetiletého muže bez domova, který má trvalé bydliště nahlášené na magistrátu.

„Vysvětlil jim, že měl halucinace a myslel si, že na dně kanálu leží zlatý řetízek. Proto sundal víko i síto a vlezl hlavou dovnitř. Kanál byl však tak těsný, že se nemohl bez pomoci dostat ven,“ tlumočil Chrdle mužovu verzi kuriózního případu.

Když hlídka muže z pasti vysvobodila, byl již při plném vědomí, bez halucinací. „Neměl žádné viditelné zranění a preventivní lékařské ošetření odmítl, i když se při pádu do kanálu, jak tvrdil, udeřil do hlavy. Poté síto a víko kanálu uvedl do původního stavu,“ doplnil ředitel.