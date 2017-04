Vůz explodoval 22. dubna 2015 dopoledne na parkovišti mezi panelovými domy v Milánské ulici. Parkoviště leží na trase, kudy chodí děti do nedaleké školy a školky. Výbuch rozmetal součásti nastraženého systému do třicetimetrové vzdálenosti. Další lidé nebyli zraněni jen díky tomu, že v tu chvíli shodou okolností nikdo neprocházel kolem.

Manželka po detonaci utrpěla popáleniny obličeje a tržné rány na nohou, v nemocnici strávila měsíc. Muž uvedl, že ji chtěl výbuchem vystrašit a potrestat, protože se domníval, že ho podvádí. „Upřímně říkám, že jsem ji nechtěl zabít,” řekl prostřednictvím tlumočníka soudu.

Dodal, že si jen přál, aby rodina držela pohromadě. Vietnamci hrozilo 12 až 20 let vězení, pražský městský soud mu ale původně uložil trest pod hranicí trestní sazby. Přihlédl mimo jiné k tomu, že výbuch neměl fatální následky. Loni na podzim rozhodnutí potvrdil i odvolací pražský vrchní soud.

Vytrácí se prý humánnost



Podle žalobců však bylo snížení sazby v rozporu se zákonem, stejný názor měl i Nejvyšší soud, který jejich dovolání vyhověl. Podle mužova obhájce Josefa Lžičaře Nejvyšší soud nezohlednil okolnosti případu. „Ze státního zastupitelství se vytrácí citlivost a humánnost,” řekl soudu. Dodal, že osmiletý trest byl podle něj dostačující.

„Nadále trvám na tom, že v případě pana obžalovaného nemělo být moderační ustanovení použito,” řekla státní zástupkyně Marcela Kratochvílová. To, že nedošlo k závažným následkům, bylo podle ní dílem náhody. Upozornila také na to, že si muž čin předem rozmýšlel. Bombu totiž sestrojil několik dní předtím, než ji manželce do auta umístil.

Výroba z Vietnamu



Podle soudce Jiřího Lněničky neměl odvolací senát jinou možnost než uložit trest v zákonné sazbě. „S přihlédnutím ke všem okolnostem případu a osobnosti obžalovaného jsme trest uložili na samé spodní hranici této sazby,” řekl Lněnička.

Dodal, že senát není oprávněn hodnotit správnost či nesprávnost rozhodnutí Nejvyššího soudu, je ale jeho názorem zavázán. Výbušný systém byl podle obžaloby v nádobě s černým prachem a kousky železa. Muž ho prý sestavil v prádelně domu, kde s ženou bydleli. Policistům po svém dopadení řekl, že správný postup se naučil ve škole ve Vietnamu.

Poškozená jezdila autem jeden den, výbušný systém ale ještě nebyl zapojený. Vybuchl až o den později, kdy jej Vietnamec pravděpodobně připojil k zapalování a brzdovým světlům. Druhý den žena nasedla do auta, výbuch nastal nejspíše poté, co sešlápla brzdový pedál po nastartování auta.