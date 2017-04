Obžaloba byla podána v úterý k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest až tři roky ve vězení, peněžitý trest a zákaz činnosti.

„Muž řídil vozidlo pod vlivem návykových látek, nebyl schopen auto ovládat a postupně narážel do vozidel zaparkovaných po obou stranách, přičemž poškodil 24 aut. Další poškodil při bočním nárazu do protijedoucího auta poté, co vjel do jednosměrné ulice v protisměru,“ řekla Novinkám Zenklová.

Expolicista Karel Kadlec

FOTO: Petr Horník, Právo

Škoda podle ní činí 1 685 200 korun. Podle znaleckého posudku byla hladina alkoholu v krvi v rozmezí 1,63 až 1,84 promile.

Kadlec se po zadržení vymlouval na ovlivnění léky, které před jízdou užil. To ale znalci popřeli. „Výsledek dechových zkoušek ani výsledek laboratorního vyšetření krve nemohl být ovlivněn žádnými užitými léky. Léky, které před jízdou užil, neměly přímý negativní účinek na schopnost řídit auto a v kombinaci s alkohol nedošlo k vystupňování jeho účinku,“ uvedla Zenklová.

Boural ještě dvakrát



Kadlec, který učil na Policejní akademii v Praze, podle inspekce boural na Vinohradech 12. dubna. Zkouška na alkohol původně ukázala přes jedno promile. Svědci se shodli, že do některých aut narážel opakovaně.

Video

Policista, který naboural desítky aut na Vinohradech. Archivní video

Bývalý policista se pár dnů po incidentu za své jednání omluvil. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) Kadlece loni na konci dubna propustil.

Kadlec se však zodpovídal z dalších dvou nehod. V únoru mu městský soud potvrdil osmiměsíční podmíněný trest a dvouletý zákaz řízení za nehodu z března 2015, kdy opilý naboural dvě auta. Třetí nehodu z loňského srpna projednával magistrát, který Kadlecovi uložil zákaz řízení a pokutu.