Obžaloba by měla být podána v nejbližších týdnech, řekl Petr Šereda z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Šéf lihové mafie Radek Březina byl s dalšími sedmi lidmi kvůli obchodům s nezdaněným lihem již nepravomocně odsouzen, trest si vyslechli i lidé z dalších dvou větví jeho odběratelů. Muž podle obvinění nakoupil bez vědomí celníků od Radka Březiny několik miliónů litrů lihu.

Žalobce Šereda uvedl, že škoda na dani je vyčíslena téměř na 991 miliónů korun. Vyšetřovatelé došli k závěru, že muž trestný čin spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Hrozí mu sazba od devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyři měsíce, dodal Šereda.

Březina ve vězení



Podle žalobců jde o jednu ze tří větví odběratelů Březinova nelegálního lidu. První z nich se týká Stanislava Pražana a jeho syna, kteří měli odběrem nezdaněného lihu způsobit zkrácením daně škodu nejméně 353 miliónů korun. Odpykávají si již devítileté tresty.

Dosud největší prokázaný odběr Březinova lihu mají na svědomí lidé spojení s likérkou Drak z Chvalčova, kterou však skrytě ovládal Radek Březina, uvádějí žalobci. Škoda byla vyčíslena na 1,29 miliardy korun. Majiteli likérky Pavlu Čanigovi soud nepravomocně uložil 11,5 roku vězení.

Robert Sedlařík z firmy Verdana, který byl distributorem likérky, si má odpykat deset let a bývalý jednatel distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominik Nagy dostal osm let. Tresty od dvou do čtyř let si mají odpykat i další čtyři obchodní zástupci.