Zažil to i muž, kterého manželka postupně udala pro znásilnění, týrání, zneužívání dětí a naposledy pro ublížení na zdraví. Všechna obvinění postupně padla pod stůl, teprve u posledního muže soud potrestal podmínkou. Jenže trest zrušil odvolací Krajský soud v Brně s tím, že ani čtyři znalci se neshodli na tom, jak žena ke zranění přišla.

K incidentu mělo dojít při předávání dětí v rodinném domě na Hodonínsku, kde bydlela bývalá manželka obviněného muže. „Poté, co vstoupil do předsíně, tak měl fyzicky napadnout poškozenou tak, že upadla na dřevěné schodiště, udeřila se do zátylku a odřela si ruku,“ stojí v obžalobě.

Vše bez svědků



Jak už to u podobných případů bývá, konflikt neměl žádné svědky. Na řadu proto přišly znalecké posudky, které měly potvrdit či vyvrátit verzi obžalovaného či poškozené.

Znalci se zde diametrálně

ve svých závěrech rozcházejí Halina Černá, předsedkyně odvolacího senátu

Celkem čtyři znalci se ale nedokázali shodnout, jak ke zranění vlastně došlo. Shodli se pouze na tom, že zranění na hlavě pochází od pádu na schod. Mechanismus zranění, tedy jestli do ženy její exmanžel strčil, nebo jestli sama zakopla při kroku zpět, ovšem nedokázali určit.

Další zranění měla žena na ruce. Podle obžaloby se odřela při postrčení od obžalovaného, obhajoba zase tvrdila, že si žena zranění schválně způsobila sama, aby vypadalo věrohodněji obvinění z napadení.

Případ se vrací na začátek

„Znalci se zde diametrálně ve svých závěrech rozcházejí. A právě znalecký posudek je tu jediný relevantní důkaz, podle kterého by šlo posoudit pravdivost výpovědí,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Halina Černá.

„Soud sice slyšel svědky, ale ti konflikt neviděli. Přítelkyně obžalovaného vypovídá v jeho prospěch, přítel poškozené a její matka zase ve prospěch napadené. Neshodnou se ani na slovním doprovodu události,“ řekla Černá.

Podle verdiktu krajského soudu se nejasný případ musí vrátit na začátek a úkolem okresního soudu bude, aby vyřešil „souboj znalců“.