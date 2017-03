Bejdák už v minulosti dostal devět let vězení za členství v gangu, který unášel a vydíral cizince, přepadal banky a pošty. Když vyšel z vězení, téměř plynule vyměnil český žalář za rakouský, kde si odseděl trest za kradení aut.

Ani pobyt v rakouské káznici nevedl u Bejdáka k tomu, aby se konečně začal živit poctivě. Naopak, hned po propuštění začal osnovat plán, kterak se zmocnit majetku starého německého lékárníka, u něhož dříve pobýval.

Nemyslel jsem to vážně, bylo to jen takové plácání obžalovaný

„Po svém kamarádovi ve Znojmě chtěl, aby fyzicky napadl oběť tak, že bude mít taková zranění, jež jej upoutají na invalidní vozík. Pak se o poškozeného chtěl starat a disponovat s jeho majetkem,“ prohlásila v obžalobě státní zástupkyně Ludmila Doležalová.

Jenže Bejdákův kamarád se hned obrátil na policii a jeden z detektivů začal s mužem vyjednávat. „Obžalovaný se s agentem několikrát sešel, dal mu fotky oběti a adresu, sliboval za čin odměnu ve výši 20 tisíc eur,“ dodala státní zástupkyně.

Chtěl lámat nohy



Bejdák před soudem tvrdil, že jde vlastně o nedorozumění. „Mluvil jsem o tom, ale nemyslel jsem to vážně, bylo to jen takové plácání. Když jsem se sešel s tím chlápkem, co to měl udělat, dostal jsem strach, chtěl jsem mu říct, ať to nedělá, že to nechci, ale to už jsem nestihl. Nevím, co se mi to honilo v hlavě,“ sypal si popel na hlavu.

Lukáš Bejdák před soudem

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„Nejdřív ho chtěl nechat zabít, pak ale změnil taktiku, že lepší ho bude jen zmrzačit. Já jsem na tom neměl ale žádný zájem, hned jsem to řekl policii,“ popsal Bejdákův kamarád.

„Hned začal mluvit o tom, že je potřeba mu zlámat nohy, že on nikoho nemá a jemu věří,“ vypověděl policejní agent, jak Bejdák plánoval zmrzačit starého lékárníka s bytem v Řecku a vilou v Itálii.

„O vině obžalovaného není pochyb. Zamýšlel vážně zranit osobu, která se v minulosti vůči němu chovala přátelsky a finančně ho podporovala. Svůj záměr držel delší dobu a domáhal se jeho realizace,“ konstatoval soudce Daniel Plšek.